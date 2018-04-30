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Evlat edinmede uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı

Evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre ailelere periyodik bir izleme takvimi uygulanacak, buradan çıkan sonuca göre karar verilecek.

Evlat edinmede uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede "40 yaş" sınırı kaldırıldı.

Bakanlık Evlat Edinme Yönergesi'ni yürürlükten kaldırdı. Böylelikle "evlat edinilecek çocuk ile evlat edinecek aile arasında en fazla 40 yaş fark olması gerekir" hükmü de tarihe karışmış oldu.

Yeni düzenlemeye göre aileler periyodik olarak kapsamlı bir şekilde izlenecek. Bu kapsamda, Aile Sosyal Destek Programı'na bağlı ekipler belli dönemlerde evlat edinen aileleri ziyaret edecek.

Bu araştırma sonucuna göre 40 yaş üzerindeki kişilerin de evlat edinebilecek.

Hazırlıkları süren yeni Evlat Edinme Yönetmeliği'nin yakın zamanda yayınlanması planlanıyor.


ulusal.com.tr
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