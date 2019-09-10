Evlat nöbetine destek büyüyor

“Evlatlarımızı istiyoruz” diye feryat ettiler Türkiye’yi ayağa kaldırdılar. Diyarbakır’daki annelerin eylemine destek yağıyor.

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Binası önünde bekleyişi sürüyor.

Ailelerin feryatlarına ses veren demokratik kitle örgütlerinden destekler gelmeye devam ediyor.

Ulusal Kanal’a konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Sabri Erdal Güngör, annelerin yanında olduklarını bildirdi.

Güngör, ailelerin çığlıklarının duyulmasını da istedi.

Annelere bir destek de İzmir’den geldi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Konak Meydanı’ndan Diyarbakır’a seslendi, “Hacire Analar yalnız değildir” dedi.

Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Başkanı Mustafa Gökmen de eylemin HDP’nin kapatılmasını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Öte yandan Ulusal Kanal’ın edindiği bilgiye göre Memur-Sen Konfederasyonu da 12 Eylül Perşembe günü Diyarbakır’a ailelere desteğe gidecek.

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