Evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği: Tutar belli oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde evlilik yolundaki genç çiftlere destekler artıyor.

Toygu Ökçün
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında sağlanan faizsiz kredi desteği üst limiti bu yıl artırıldı

Daha önce 150 bin lira olan destek, yılbaşından itibaren 250 bin lira olarak uygulanıyor.

KREDİYE KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Destekten yararlanmak için başvuru tarihinde üzerine kayıtlı taşınmaz bulunmamak ve son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması şartı aranıyor.

Ayrıca daha önce bu proje kapsamında kredi kullanılmamış olması gerekiyor. Resmi nikah tarihine en az 2, en fazla 6 ay kala başvuru yapılabiliyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden ya da “ailegenclikfonu.aile.gov.tr” adresinden alınıyor. Projeyle, gençlerin evlilik sürecinde ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençleri bu imkandan yararlanmaya çağırdı.

Evlenecek çifte verilecek kredi tutarı gençlerin yaşına göre belirleniyor. Her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Birinin 26-29 yaş arasında olması durumunda ise bu tutar 200 bin lira olarak uygulanıyor.

evlilik kredisi faizsiz evlilik kredisi ne zaman açıklanacak başvuru şartları nelerdir miktarı ne kadar