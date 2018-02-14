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Evlenmek için Sevgililer Günü'nü seçtiler

Süleymanpaşa Belediyesinin organizasyonuyla, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 16 çift evlendi.

Evlenmek için Sevgililer Günü'nü seçtiler

Evliliklerinin özel bir güne denk gelmesini isteyen Süleymanpaşalı çiftler, belediyenin gençlik merkezi bünyesindeki nikah salonunda dünya evine girdi.
14 Şubat'ta evlenmek için başvuran çiftlerin nikahları, saat 13.00'ten itibaren nikah memuru Serap Besli tarafından kıyıldı.
Nikah memuru Besli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süleymanpaşa Belediyesinin özel bir gün ve saate denk getirerek, 16 çiftin nikahını kıydığını söyledi.

 "Hem Sevgililer Günü hem de evlilik yıl dönümümüzü beraber kutlayacağız"
Damat Uğur Cim, nikah için 14 Şubat Sevgililer Gününe denk gelmesini özellikle tercih ettiklerini ifade ederek, "Nikahımızın bugün olmasını özellikle istedik. Bu tarihi ölümsüzleştirmek istedik. Çok şükür bugünü görebildik ve nikahımız kıyılacak. Çok mutluyuz. Herkesin Sevgililer Gününü kutluyoruz. Hem sevgililer günü hem de evlilik yıl dönümümüzü beraber kutlayacağız. Bu yüzden bugün çok anlamlı bizim için." dedi.
Uğur Cim ile dünya evine giren Çiğdem Öcal (Cim) da böyle anlamlı bir günde evleniyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Yeni evliler, mutlu günlerini yakınlarıyla paylaşarak, bol bol fotoğraf çektirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evliliklerini unutulmaz kılmak isteyen 16 çifte nikah kıydı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekirdağ #sevgililer günü #nikah
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