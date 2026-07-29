Evlerinde boğazları kesilmiş ölü bulunmuşlardı! Kardeşlerin DNA'sı yıllar önce bulunan o kemiklerle eşleşti!
Ankara'nın Haymana ilçesinde altı yıl önce bulunan insan kemiklerinin, 2025 yılının Mayıs ayında evlerinde öldürülen iki kardeşin babası Uğur Şimşek'e ait olduğu ortaya çıktı.
Ankara'da yıllardır kimliği tespit edilemeyen kafatası ve kemik parçalarının sırrı, yürütülen bir cinayet soruşturmasıyla aydınlatıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan detaylı incelemelerde, kırsal alanda bulunan kemiklerden alınan DNA örneklerinin, geçtiğimiz yıl öldürülen 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek'in DNA'sıyla uyuştuğu belirlendi. Bu eşleşme sonucunda söz konusu kemiklerin, çocukların yıllardır kayıp olan babası Uğur Şimşek'e ait olduğu kesinleşti.
Olayın geçmişi, 2020 yılının Temmuz ayına dayanıyor. Sivas'ta yaşayan Ayşegül Şimşek, eşi Uğur Şimşek'ten haber alamaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Şimşek polise verdiği ifadede, kocasının en son Ankara'da Hüseyin Sönmez isimli kişiyle görüştüğünü belirtti. Polis ekiplerinin o dönem başlattığı ve yürüttüğü çalışmalarda kayıp adama ulaşılamadı.
Kayıp ihbarından tam altı ay sonra, Ankara'nın Haymana ilçesi kırsalında bir tır şoförü yol kenarında kafatası ve insan kemiği parçaları buldu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, kemikleri muhafaza altına alarak inceleme için Adli Tıp Kurumuna teslim etti. Yapılan ilk çalışmalarda kemiklerin kime ait olduğu tespit edilemedi.
KARDEŞLER EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
Faili meçhul kalan dosyayla ilgili araştırmalar sürerken, 2025 yılının Mayıs ayında yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp durumdaki Uğur Şimşek'in çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek, evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.
Polis ekiplerinin başlattığı soruşturmada, cinayete kurban giden kardeşlerin görüştüğü son kişinin Hüseyin Sönmez olduğu saptandı. Katil zanlısı olduğu değerlendirilen Sönmez, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında öldürülen çocuklardan alınan DNA örneklerinin, yıllar önce Haymana'da bulunan kemiklerle eşleşmesi üzerine sır perdesi aralandı.
CİNAYETİN ARKASINDAKİ YARIM MİLYONLUK İDDİA
Şüpheli Hüseyin Sönmez'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı dava süreci devam ediyor. Dosyaya giren iddialara göre cinayetlerin temelinde, şüpheli Sönmez ile aile arasındaki 500 bin liralık alacak-verecek meselesi yatıyor.
Soruşturmayı yürüten makamlar, Uğur Şimşek'in kaybolması ve çocuklarının aylar sonra öldürülmesi olaylarının doğrudan aynı şüpheliyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. Anne Ayşegül Şimşek ise eşinin ve çocuklarının ölümüne neden olan cinayetlerin tek bir kişi tarafından değil, birden fazla kişi tarafından tasarlandığını iddia ediyor.