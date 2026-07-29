Evlerinde boğazları kesilmiş ölü bulunmuşlardı! Kardeşlerin DNA'sı yıllar önce bulunan o kemiklerle eşleşti!

Soruşturmayı yürüten makamlar, Uğur Şimşek'in kaybolması ve çocuklarının aylar sonra öldürülmesi olaylarının doğrudan aynı şüpheliyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. Anne Ayşegül Şimşek ise eşinin ve çocuklarının ölümüne neden olan cinayetlerin tek bir kişi tarafından değil, birden fazla kişi tarafından tasarlandığını iddia ediyor.