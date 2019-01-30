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Evlilik affına 20 barodan tepki

Önümüzdeki günlerde “Evlilik Affı” olarak mecliste görüşülecek olan yasa tasarısına 20 barodan tepki geldi. Barolar tarafından eş zamanlı olarak yapılan açıklamada tasarının, çocuğa ve kadına yönelik şiddeti körüklediği, çocuk istismarı suçunu meşru hale getirdiği vurgulandı.

Evlilik affına 20 barodan tepki

Daha önce geri çekilen ancak yeniden ülke gündemine getirilmeye çalışılan ‘evlilik affı’na ilişkin düzenlemeye 20 Barodan tepki geldi.

20 baronun arasında Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya gibi baroları da bulunuyor.

İzmir Barosu adına basın açıklamasını Baro Genel Sekreteri  Av. Perihan Çağrışım Kayadelen yaptı.

AKP Hükümeti tarafından, haklı toplumsal tepki sebebiyle tasarının geri çekildiğini söyleyen Kayadelen, “Evlilik Affı”nın mecliste görüşülmesiyle tekrar Türkiye Gündemine taşınmak istendiğini dile getirdi.

Açıklama yapan barolar arasında Antalya Barosu’da vardı. Açıklamayı Baro Başkanı Polat Balkan yaptı.

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan düzenleme çağdaşı ve kabul edilemez dedi.

Açıklama sonrası  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne konuyla ilgili olarak faks gönderildi.



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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