Evlilik hayali kurarken servetinden oldu! 10 milyon liralık dolandırıcılık

Zonguldak'ta bir vatandaşı evlilik ve yüksek kazanç vaadiyle 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen S.G. ve B.M., emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Evlilik hayali kurarken servetinden oldu! 10 milyon liralık dolandırıcılık
Yayınlanma:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir vatandaşın ihbarı üzerine Zonguldak'ta kapsamlı bir dolandırıcılık soruşturması başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Mağdurun, "evlilik" ve "para kazanma" hayaliyle kandırılarak kendisinden 10 milyon lira alındığı yönündeki şikayeti sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Yürütülen detaylı takip ve inceleme sürecinin ardından adresleri netleştirilen 36 yaşındaki kadın şüpheli S.G. ile 46 yaşındaki erkek şüpheli B.M., dün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Baskınlarda, şüphelilerin kullandığı cep telefonlarına ve çeşitli dijital materyallere delil niteliği taşıdığı gerekçesiyle el konuldu.

Emniyet güçlerinin, şahıslar ve el konulan cihazlar üzerinde yaptığı ön değerlendirmeler olayın maddi boyutunun nasıl harcandığına dair veriler sunuyor. Ekiplerin ön bulgularına göre, S.G. ve B.M.'nin dolandırıcılık yoluyla temin ettikleri 10 milyon liralık yüklü meblağı yasa dışı bahis sitelerine aktararak burada tükettikleri öne sürülüyor.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki ifade ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan S.G. ve B.M., nöbetçi hakimlik tarafından haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin başlatılan adli soruşturma ve el konulan dijital materyaller üzerindeki inceleme süreci devam ediyor.

64 ilde kurasız 20 bin konut: Başvuru tarihleri, şartlar ve fiyatlar belli oldu64 ilde kurasız 20 bin konut: Başvuru tarihleri, şartlar ve fiyatlar belli olduEkonomi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu yeni Başkanını seçti!CHP Yüksek Disiplin Kurulu yeni Başkanını seçti!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

zonguldak dolandırıcılık
Günün Manşetleri
64 ilde kurasız 20 bin konut
Bahar havası aniden bitiyor, sel riski patladı!
Ziraat Bankası’ndan dış ticareti desteklemek üzere uzun vadeli dış finansman
1 Temmuz'da 81 ilde başlıyor
Sukuk ihraçları Viyana Borsası'nda işlem görmeye başladı
İran'dan ABD ve İsrail'e tarihi ültimatom
Zehir paralarını otobüs hattı ve tarla yapmışlar
Bir yanda sağanak yağış, diğer yanda sıcaklık artışı
Demir çelik fabrikasında facia!
140 yeni mahkeme kurulacak
Çok Okunanlar
450 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 450 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Bahar havası aniden bitiyor, sel riski patladı! Bahar havası aniden bitiyor, sel riski patladı!
Bir yanda sağanak yağış, diğer yanda sıcaklık artışı Bir yanda sağanak yağış, diğer yanda sıcaklık artışı
Son dakika: Altında alım fırsatı mı? 4 Haziran gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika: Altında alım fırsatı mı? 4 Haziran gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?
Demir çelik fabrikasında facia! Demir çelik fabrikasında facia!