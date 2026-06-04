Evlilik hayali kurarken servetinden oldu! 10 milyon liralık dolandırıcılık

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir vatandaşın ihbarı üzerine Zonguldak'ta kapsamlı bir dolandırıcılık soruşturması başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Mağdurun, "evlilik" ve "para kazanma" hayaliyle kandırılarak kendisinden 10 milyon lira alındığı yönündeki şikayeti sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Yürütülen detaylı takip ve inceleme sürecinin ardından adresleri netleştirilen 36 yaşındaki kadın şüpheli S.G. ile 46 yaşındaki erkek şüpheli B.M., dün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Baskınlarda, şüphelilerin kullandığı cep telefonlarına ve çeşitli dijital materyallere delil niteliği taşıdığı gerekçesiyle el konuldu.

Emniyet güçlerinin, şahıslar ve el konulan cihazlar üzerinde yaptığı ön değerlendirmeler olayın maddi boyutunun nasıl harcandığına dair veriler sunuyor. Ekiplerin ön bulgularına göre, S.G. ve B.M.'nin dolandırıcılık yoluyla temin ettikleri 10 milyon liralık yüklü meblağı yasa dışı bahis sitelerine aktararak burada tükettikleri öne sürülüyor.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki ifade ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan S.G. ve B.M., nöbetçi hakimlik tarafından haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin başlatılan adli soruşturma ve el konulan dijital materyaller üzerindeki inceleme süreci devam ediyor.