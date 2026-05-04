Evlilik kredisi kullananlara müjde: İkinci çocuğu olan çiftlerin borcu hibe edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan faizsiz kredi kullanan çiftlere yönelik alınan yeni kararı duyurdu. Kredinin geri ödeme sürecinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerin kalan taksitlerinin tamamı devlet tarafından hibe edilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Evlilik kredisi kullananlara müjde: İkinci çocuğu olan çiftlerin borcu hibe edilecek
Yayınlanma:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu uygulamasında yeni bir düzenlemeye gidildiğini bildirdi.

İKİNCİ ÇOCUĞU OLANLARIN KALAN TAKSİTLERİ HİBE EDİLECEK

Göktaş, söz konusu yeni uygulamanın detaylarını aktardığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan evlenecek gençlerimize müjde. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunduğumuz faizsiz kredi desteğinde, geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerimizin kalan taksitlerinin tamamını hibe ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar fondan yararlanan 9 bin 190 çiftimizin 81’i ikiz, 3’ü üçüz olmak üzere toplam 9 bin 310 evladı dünyaya geldi. Aile ve Nüfus On Yılı’nda gençlerimizin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun"

Yarın saat 9’da elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıYarın saat 9’da elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
Belediyeyi eleştirdi faturası oğluna kesildi: Milli karateci kulüpten kovulduBelediyeyi eleştirdi faturası oğluna kesildi: Milli karateci kulüpten kovulduGündem
Mahinur Özdemir Göktaş
Günün Manşetleri
İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Polonya Başbakanı Donald Tusk itiraf etti!
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Hürmüz'de iki gemi birden vuruldu!
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması
24 İlde 127 şüpheli tutuklandı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
İstanbul'da sahte ikamet izni operasyonu
Çok Okunanlar
250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Dikkat! Yarın tam 66 şehirde kuvvetli yağış var: Meteoroloji son dakika duyurdu Dikkat! Yarın tam 66 şehirde kuvvetli yağış var: Meteoroloji son dakika duyurdu
Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu? Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu?
Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? Aziz Yıldırım geri mi dönüyor?
Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi? Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi?