Kıbrıs Rum Kesimi'nin 10. parselinde ABD'li Exxon Mobil şirketi sondaj çalışmalarına başladı. Sondaj öncesi Kıbrıs Rum Kesimi ve ABD Enerji Bakanları bir araya geldi.

Kıbrıs Rum Kesimi Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile ABD Enerji Kaynakları Bakanı Francis Fannon, Lefkoşa'da bir araya geldi. İkili görüşme sonrası Rum Kesimi Enerji Bakanı, dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Lakkotripis, Rum Kesimi tarafından 10'uncu parsel olarak adlandırılan bölgede ExxonMobil-Qatar Petroleum tarafından sondaj çalışmasına başlandığını duyurdu.



Mısır ve İsrail'i de ziyaret edecek olan Fannon ise ABD'nin Rum Kesimine desteklerinin sürdüğünü ifade etti.



ExxonMobil'in sondaj yaptığı sözde 10'uncu parsel, Türkiye ve KKTC MEB'leri ile çakışmıyor. Ancak Türkiye, Rum kesiminin KKTC'nin hakları hiçe sayarak tek taraflı arama yapmasına karşı çıkıyor.



İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Yunanistan ve İtalya, doğu Akdeniz gazını güneyden Avrupa'ya taşıyacak boru hattı üzerinde çalışıyor. Boru hattı, Rusya-Türkiye enerji hattına alternatif olmak için inşa ediliyor.



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