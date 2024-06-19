Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında! Tutukluluk halleri sürecek

İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı araçla ölümlü kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, ABD’de ilk kez hakim karşısına çıktı. Anne-oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında! Tutukluluk halleri sürecek
Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında! Tutukluluk halleri sürecek
Editör: Haber Merkezi

İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok’un ABD’deki yargı süreci başladı. Türkiye iki ayrı iade talebinde bulunduğu için anne – oğul, Boston’daki 2 farklı duruşmada hakim karşısına çıktı.

Duruşmalarda, Eylem Tok ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tarafların ayrıntılı iddia ve savunma hazırlamaları için duruşmalar ertelendi. Cihantimur'un avukatının sık sık Timur Cihantimur'un ABD vatandaşı olduğunu vurguladığı ve serbest kalması halinde Amerika'da eğitimine devam edip kendisine bir hayat kurmak istediğini söylediği öğrenildi.

Eylem Tok'un bir sonraki duruşması 27 Haziran'a, Timur Cihantimur'un duruşması ise 20 Haziran'a ertelendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, “Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Eylem Tok ve oğlu bugün hakim karşısına çıkıyorEylem Tok ve oğlu bugün hakim karşısına çıkıyorGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Eylem Tok # abd
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