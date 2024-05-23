Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme

17 yaşında trafik kazası geçirip, ölüme neden olan oğlunu yurt dışına kaçıran Yazar Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talep edildi.

Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme
Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme
Editör: Uğur Çam
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Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan O.M.A, İ.., T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan O.M.A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp aynı gece İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçtıkları tespit edilmişti.

Yazar Eylem Tok için kırmızı bülten talep edildi. 

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Kaynak: TRT Haber

# Eylem Tok
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