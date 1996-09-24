Eylül ayı önemli günler

01 Eylül : Dünya Barış Günü.

01 Eylül 1481: Galatasaray Lisesi, devlet adamı yetiştirilmesi amacıyla Sultan II. Bayezid tarafından kuruldu. Okulda 1868'de Fransızca eğitime geçildi.

01 Eylül 1920: Bakû’de 1. Doğu Halkları Kurultayı başladı.7 Eylül'e kadar süren kurultaya Enver Paşa da katıldı.

01 Eylül 1922: Uşak’ın Yunan işgalinden kurtuluşu.

01 Eylül 1922: Mustafa Kemal Paşa ‘Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!” emrini verdi.

01 Eylül 1924: Ankara Devlet Konservatuvarının temelini oluşturan ''Musiki Muallim Mektebi'' Ankara'da açıldı.

01 Eylül 1925: Birinci Tıp Kongresi Ankara'da toplandı.

01 Eylül 1929: Arapça ve Farsça dersleri okullardan kaldırıldı.

01 Eylül 1933: Denizyolları İşletmeleri devlet tekeline alındı.

01 Eylül 1939: Almanya, Polonya’ya saldırdı ve II. Dünya Savaşı başladı.

01 Eylül 1949: İstanbul Radyosu deneme yayınına başladı.

01 Eylül 1947: Amerikan Yardım Antlaşması imzalandı.

01 Eylül 1969: Libya'da Albay Muammer Kaddafi, Kral Sunusi'yi devirdi.

01 Eylül 1975: Aydınlık dergisi, 1974 Sıkıyönetim Yasağının kalkmasıyla tekrar haftalık olarak yayımlanmaya başladı.

01 Eylül 1982: Kenan Evren cuntası ilk ve orta öğretimde din derslerini zorunlu hale getirdi.

01 Eylül 1985: Kuşadası Davutlar yöresinde çıkan orman yangınında bir orman bekçisi ile 14 er şehit oldu.

01 Eylül 1998: Türk sinemasına 46 yıldır hizmet veren yönetmen Osman F. Seden hayatını kaybetti.

1 Eylül 2017: Türkçe üzerine çalışmalarıyla tanınan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin eski hocalarından Emin Özdemir (86) hayatını kaybetti.

02 Eylül 1922: Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu. Yunan Orduları Başkomutanı General Trikopis esir edildi.

02 Eylül 1925: Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ve memurların şapka giymesine ilişkin kanun çıkarıldı.

02 Eylül 1929: Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği ilk güzellik yarışmasında, Feriha Tevfik Hanım, Türkiye Güzeli seçildi.

02 Eylül 1938: Hatay devletinin kuruluşu ilan edildi. Hatay Millet Meclisi ilk toplantısını yaptı ve Tayfur Sökmen'i Cumhurbaşkanı seçti.

02 Eylül 1945: Japonya kayıtsız şartsız teslim oldu.

02 Eylül 1945: Vietnam Demokratik Cumhuriyeti kuruldu.

02 Eylül 1968: Gazeteciliği meslek edinmiş ilk kadın yazarlardan Sabiha Sertel (73) Bakü'de hayatını kaybetti.

02 Eylül 1977: İstanbul Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi'nde gecekondu direnişi. 12 kişi hayatını kaybetti.

02 Eylül 1983: Sinema oyuncusu Feri Cansel hayatını kaybetti.

02 Eylül 1994: Halterci Naim Süleymanoğlu'na, Uluslararası Olimpiyat Komitesince ''Yüzyılın En Güçlü Sporcusu Ödülü'' verildi.

02 Eylül 2001: İlk kalp naklini gerçekleştiren Güney Afrikalı kalp cerrahı Christian Barnard, Kıbrıs'ta öldü.

2 Eylül 2016: Özbekistan Devlet Başkanı İslâm Kerimov (78) beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Kerimov, 27 yıldır bu görevi yürütüyordu.

03 Eylül 1883: Rus yazar İvan Turgenyev, Paris yakınlarında öldü

03 Eylül 1895: İlk profesyonel futbol maçı yapıldı. Latrobe, Jeanette'i 12-0 yendi.

03 Eylül 1908: Türkiye'nin ilk haftalık mizah dergisi Kalem yayımlandı.

03 Eylül 1922: İzmir Ödemiş Yunan işgalinden kurtuldu.

03 Eylül 1945: Çin Halk Cumhuriyeti'nde zafer günü! 2015 yılındaki 70. yıl kutlamalarına Rus ordusu da katıldı. Çok sayıda devlet başkanı da törenleri izledi.

03 Eylül 1969: Vietnam Kurtuluş Savaşının ve Devriminin önderi Ho Şi Minh hayatını kaybetti.

03 Eylül 1988: Eski başbakanlardan Ferit Melen hayatını kaybetti.

03 Eylül 1997: Tiyatro sanatçısı Alev Sezer hayatını kaybetti.

03 Eylül 1999: İstanbul Radyosu'nun ilk spikerlerinden Tarık Gürcan (71), İstanbul'da hayatını kaybetti.

3 Eylül 2017: Gazeteci yazar Doğan Yurdakul (71) Muğla'nın Datça ilçesinde hayatını kaybetti. Yurdakul, 1980 öncesi Aydınlık'ta köşe yazırlığı yapmıştı. Yurdakul ayrıca 68 Hareketi içinde Aydınlıkçılarla birlikte mücadele etti.

04 Eylül 1063: Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey hayatını kaybetti.

04 Eylül 1919: Sivas Kongresi toplandı. Atatürk'ün 1927 ve 1931 CHP Kurultayları'nda belirttiği gibi CHP kuruldu.

04 Eylül 1936: İngiltere Kralı VIII. Edward, İstanbul'da Atatürk'ü ziyaret etti.

04 Eylül 1970: Şili'de sosyalist lider Salvador Allende başkan seçildi.

04 Eylül 1990: Türkiye aydınlanmasının seçkin düşünürü, Eski Müftülerden 2000'e Doğru dergisi yazarı Turan Dursun İstanbul’da katledildi.

04 Eylül 2013: Yazar Yaşar Kemal'e, Ermenistan Kültür Bakanlığı tarafından "Krikor Naregatsi" nişanı verildi.

05 Eylül 1922: Nazilli, Salihli ve Alaşehir Yunan işgalinden kurtuldu.

05 Eylül 1938: Atatürk vasiyetnamesini yazdırdı. Vasiyet, 28 Kasım 1938'de açıldı.

05 Eylül 1945: Çok partili düzene geçişin ilk partisi olan Milli Kalkınma Partisi kuruldu.

05 Eylül 1963: 20-21 Mayıs'ta askeri darbe girişiminde bulunan Albay Talat Aydemir, Ankara 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesince idama mahkum edildi.

05 Eylül 1972: ''Filistinli Kara Eylül Hareketi'' militanları, Olimpiyat Oyunları için Münih'e gelen İsrailli sporculara ateş açtı; bir sporcu öldü, biri ağır yaralandı, dokuz kişi rehin alındı.

05 Eylül 1973- Devlet film arşivinde yangın çıktı; Atatürk'ün tek kopyalı filmleri yandı.

05 Eylül 1993: Yazar Samim Kocagöz hayatını kaybetti.

05 Eylül 2011: Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında tutuklandı.

05 Eylül 2012: Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada 25 personelin şehit olduğu, 15 personelin yaralandığı kaydedildi.

06 Eylül 1922: Balıkesir Yunan işgalinden kurtuldu.

06 Eylül 1982: Yazar Azra Erhat hayatını kaybetti.

06 Eylül 1986: İstanbul'daki Neva Şalom Sinagogu'na düzenlenen terörist saldırıda, 21 Musevi vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

06 Eylül 1992: Sinema sanatçısı Cevat Kurtuluş hayatını kaybetti.

06 Eylül 2009: İP MK Üyesi, yazar, çevirmen, Aydınlık çalışanı Işık Soner (Perinçek) hayatını kaybetti.

6 Eylül 2015: PKK, Dağlıca'da düzenlediği saldırıda 16 askerimizi şehit etti. Olayda altı askerimiz de yaralandı. Genelkurmay, saldırının Dağlıca - Yüksekova yolunun ulaşıma açılması amacıyla yürütülen operasyon sırasında gerçekleştirildiğini belirtti.

06 Eylül 2015: Aydınlık spor yazarı Onur Belge kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Belge, Türkiye Spor Yazarları Derneği eski Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Önceki Yönetim Kurulu Üyesi idi.

6 Eylül 2015: Sosyoloji ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin (90) hayatını kaybetti.

06-7 Eylül 1955: İngiltere'nin ve Menderes yönetiminin, Rum vatandaşlarımıza yönelik kışkırtması sonucu İstanbul ve İzmir'de yağma ve olaylar.

07 Eylül 1556: Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman (71), Zigetvar'da geçirdiği bir rahatsızlık neticesi hayatını kaybetti. Mezarı İstanbul Süleymaniye Cami'ndedir.

07 Eylül 1909: Amerikalı yönetmen Elia Kazan İstanbul'da doğdu.

07 Eylül 1922: Aydın Yunan işgalinden kurtuldu.

07 Eylül 1923: İkdam, Akşam, İleri, Tercümanı Hakikat, Tevhidi Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çıkamayınca, ortaklaşa ''Müşterek''gazetesini yayımlamaya başladılar. Müşterek gazete iki hafta çıktı.

07 Eylül1936: Harp Okulu, İstanbul'dan Ankara'ya taşındı.

07 Eylül 1938: Hatay Devleti Anayasası kabul edildi.

07 Eylül 1946: Türkiye'de ilk büyük devalüasyon yapıldı. 1.83 TL olan ABD Doları'nın fiyatı, yüzde 54 artırılarak 2.83 TL'ye çıkarıldı.

07 Eylül 1977: İstanbul'da tüp gaz kuyrukları oluştu.

07 Eylül 2005: Türk sinemasının yakışıklı jönlerinden Efkan Efekan (70), akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

7 Eylül 2017: Türkiye'nin ilk kadın bakanı Prof. Dr. Türkan Akyol (89) hayatını kaybetti. Türkan Akyol, 1971'de Türkiye'nin ilk kadın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak göreve getirildi. Meclis'e 18. dönemde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) İzmir milletvekili olarak giren Akyol, 1993'te Kadın ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı olarak bir kez daha görev yaptı. 1980'de Türkiye'nin ilk seçilen kadın rektörü olarak üniversitesinin başına da geçmişti.

08 Eylül: Uluslararası Okuma Yazma Günü.

08 Eylül 1922: Manisa Yunan işgalinden kurtuldu.

08 Eylül 1979: TİKP Tunceli İl Yönetim Kurulu Üyesi Adil Turan, Apocuların (PKK) silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.

08 Eylül 2003: Vali Recep Yazıcıoğlu (55), trafik kazasında hayatını kaybetti.

09 Eylül 1922: Türk Süvarileri İzmir'e girdi ve İzmir'i Yunan işgalinden kurtardı.

09 Eylül 1923: Halk Fırkası (sonra CHF-CHP) kuruldu. (Asıl kuruluş 4 Eylül 1919 Sivas.)

09 Eylül 1948: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kuruldu.

09 Eylül 1976: Bilimsel Sosyalizmin öğretmeni ve Çin Devrimi'nin önderi Mao Zetung hayatını kaybetti.

09 Eylül 1977: TİİKP 1. Kurultayı gizlilik koşullarında İstanbul'da yapıldı.

09 Eylül 1984: Sinema sanatçısı Yılmaz Güney Paris’te kanserden hayatını kaybetti.

09 Eylül 1985: Tiyatro sanatçısı ve TİKP üyesi Erkan Yücel İzmir Selçuk'ta trafik kazasında hayatını kaybetti.

09 Eylül 2001: Afganistan direnişinin liderlerinden Ahmet Şah Mesud (48) suikast sonucu öldürüldü.

09 Eylül 2009: İstanbul'da yağan aşırı yağmur sel felaketine neden oldu. 31 vatandaşımız hayatını kaybetti.

9 Eylül 2017: Ressam Rasin Arsebük (93) İstanbul'da hayatını kaybetti.

10 Eylül 1922: Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, İzmir’e geldi.

10 Eylül 2016: Marmara Üniversitesi hukuk fakültesi devletler hukuku öğretim üyesi Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal hayatını kaybetti. Baykal, Talat Paşa Komitesi'nin danışma üyeliği yapmış 2007 yılında da İşçi Partisi'nin açıkladığı Milli Hükümet'in bakanlar kurulunda Denizcilik Bakanı olarak ilan edilmişti.

11 Eylül 1916: İttihat ve Terakkici fedailerden Yakup Cemil (33) idam edildi.

11 Eylül 1919: Sivas Kongresi sona erdi. (4 Eylül'de açılmıştı)

11 Eylül 1922: Bursa, Gemlik ve Orhaneli Yunan işgalinden kurtuldu.

11 Eylül 1973: Şili Devlet Başkanı Salvador Allende (65), kendisine yönelik yapılan darbe sırasında direnirken hayatını kaybetti. Allende seçimle işbaşına gelen sosyalist liderdi.

11 Eylül 1979: Adana'da evinden işine giderken uğradığı silahlı saldırıda Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fikret Ünsal hayatını kaybetti. Ünsal, İstanbul'da toprağa verildi.

11 Eylül 2001: ABD'de İkiz Kuleler'e ve Pentagon'a terör saldırısı: 3 bine yakın insanın öldüğü iddia edildi.

12 Eylül 1980: Amerikancı cunta yönetime el koydu. Kenan Evren, Devlet Başkanı oldu.

12 Eylül 2015: Aydınlık hareketinin önderlerinden ve Vatan Partisi yöneticisi Durmuş Uyanık (83), memleketi Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Avşar Köyü'nde hayatını kaybetti. Uyanık'ın 'Aşılı Zeytin' isimli bir de kitabı bulunuyor.

13 Eylül 1921: Sakarya Meydan Savaşı, zaferle sonuçlandı. (21 gün 21 gece sürdü.)

13 Eylül 1920: BMM Reisi Mustafa Kemal Paşa 'Halkçılık Programı'nı Meclis'e yazılı olarak sundu.

13 Eylül 1991: GS'ın ve Milli takımın unutulmaz golcüsü Metin Oktay (55), trafik kazasında hayatını kaybetti.

14 Eylül 1966: 4. Cumhurbaşkanı ve 27 Mayıs 1960 Devrimi önderi Cemal Gürsel (71) hayata gözlerini yumdu.

15 Eylül 1897: Abdülhamid tarafından tutuklanan 78 devrimci, “Şeref Vapuru”na bindirilip Trablusgarp Fizan’a sürgüne gönderildiler.

15 Eylül 1931: Libya direnişinin lideri Ömer Muhtar (69), İtalyan sömürgecileri tarafından idam edildi.

15 Eylül 1946: Bulgaristan Halk Cumhuriyeti kuruldu.

15 Eylül 1972: Besteci Ulvi Cemal Erkin hayatını kaybetti.

15 Eylül 2002: Tiyatro sanatçısı Şükran Güngör (76) hayatını kaybetti.

15 Eylül 2012: Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Veysel Kösele, İzmir'deki 'Askeri Casusluk' tertibiyle tutuklandı.

16 Eylül 1890: Japonya'yı ziyaret dönüşü Japonya kara sularında bulunan Kuşimoto açıklarında tayfuna yakalanan Amiral Osman Bey komutasındaki Ertuğrul Fırkateyni kayalıklara çarparak battı. 69 denizci kurtarılabildi. (Bazı çalışmalarda Ertuğrul’un mevcudu 61 subay ve memur, 548 er ve erbaş olmak üzere toplam 609 kişi olarak belirtiliyor.)

16 Eylül 1935: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası açıldı.

16 Eylül 1961: İdama mahkûm edilen Adnan Menderes hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu (51) ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan (46)'ın idam cezaları İmralı adasında infaz edildi.

16 Eylül 2013: Suriye'ye ait bir askeri keşif helikopteri, Hatay Türk F-16'ları tarafından sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle vurularak düşürüldü. Olayda 3 personel hayatını kaybetti.

16 Eylül 2016: Türk sinema sanatçısı Tarık Akan (66) hayatını kaybetti. Akan, 18 Eylül günü İstanbul'da düzenlenen büyük bir törenle Bakırköy'de toprağa verildi.

17 Eylül 1961: Demokrat Parti (DP) lideri ve Başbakan Adnan Menderes (62)'in idam cezası infaz edildi.

17 Eylül 1990: Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşları, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da katıldığı bir törenle İstanbul Topkapı'daki anıt mezara nakledildi. (11 Nisan 1990 günü TBMM tarafından kabul edilen 3623 sayılı kanunla Adnan Menderes ve onunla birlikte idam edilen arkadaşlarının itibarları iade edilmişti.)

17 Eylül 2012: Bilimsel Sosyalizme emek veren Prof. Dr. Kurthan Fişek hayatını kaybetti.

17 Eylül 2016: ABD hava kuvvetlerine ait uçaklar, Deyr ez Zor 'da Suriye ordusunun askeri üssünü bombaladı. 62 suriye askeri hayatını kaybetti. Bombalama Türkiye-Suriye operasyonuna göztağı olarak nitelendirildi.

18 Eylül 1932: Camilerde ezan Türkçe okundu.

18 Eylül 1994: Bağlamanın Yozgat Tezenesi ustası Nida Tüfekçi hayatını kaybetti.

19 Eylül 1921: Mustafa Kemal Paşa’ya ‘Mareşallik’ ve ‘Gazilik’ unvanı verildi. (26 Kasım 1934 tarihinde ünvanların kalkması yasasıyla Atatürk'ün 'Gazi' ünvanı da kalktı.)

19 Eylül 1959: Gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın (67) hayatını kaybetti.

19 Eylül 1989: Yönetmen Ertem Eğilmez hayatını kaybetti.

20 Eylül 1951: Türkiye'nin NATO'ya katılma talebi kabul edildi.

20 Eylül 1985: Sanatçı Ruhi Su (73) hayatını kaybetti.

20 Eylül 1992: Yazar Musa Anter öldürüldü.

20 Eylül 1992: Gazeteci yazar İlhami Soysal hayatını kaybetti.

20 Eylül 2012: PKK'nın silahlı saldırısına uğrayan Tunceli'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun hayatını kaybetti.

20 Eylül 2014: 101 gündür rehin tutulan, Irak'ın Musul Başkonsolosluğu görevlileri ve yakınları serbest bırakıldı. Serbest kalan 49 vatandaşımız Türkiye'ye getirildi. IŞİD terör örgütü tarafından rehin bulunan Türk vatandaşlarının serbest kalması, büyük sevinç yarattı. Rehinelerin pazarlık sonucu serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

20 Eylül 2014: Halk ozanı Şeref Taşlıova hayatını kaybetti. Aşıklık geleneği sanatçısı uzun yıllar TRT Erzurum Radyosu'nda çalıştı

21 Eylül 1932: Gazeteci yazar Ahmet Rasim hayatını kaybetti.

21 Eylül 1975: Ressam Bedri Rahmi Eyüpoğlu hayatını kaybetti.

21 Eylül 2012: 250'si tutuklu 365 subayın yargılandığı Balyoz Davası'nda karar açıklandı: 3 komutan 20, 78 kişi 18, 214 kişi 16 yıl, 28 kişi de 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. 36 kişi ise beraat ederken, 69 tutuksuz sanık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

22 Eylül 1909: İttihat ve Terakki Cemiyeti, Selanik’te gizli kongre düzenledi. Mustafa Kemal Bey, bu kongreye Trablus delegesi olarak katıldı. Kongrede yaptığı konuşmasında, Cemiyeti tenkit etti. Cemiyet içinde zabitlerin (subayların) bulunmaması gerektiğini, siyasetle uğraşanların ise askerlik görevini bırakması gerektiğini söyledi.

22 Eylül 1980: İran-Irak Savaşı başladı. 8 yıl sürdü. Bir milyona yakın insan hayatını kaybetti.

22 Eylül 2001: Besteci Fikret Kızılok hayatını kaybetti.

22 Eylül 2014: Türban İlkokula kadar girdi. MEB genelgesiyle yolu açıldı ve okullarda takılmaya başlandı. Uygulama büyük tepki çekti. Hükümet uygulamayı savundu.

22 Eylül 2017: 13 yıldır görev yapan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti. Topbaşın damadı FETÖ'den tutuklanmış, kendisi de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında ABD'yedi...

23 Eylül 1919: Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası (TİÇSF), Dr. Şefik Hüsnü Değmer önderliğinde İstanbul'da kuruldu. Bazı kaynaklarda bu tarih 22 Eylül olarak belirtilmektedir.

23 Eylül 1939: Pisikanalist Sigmund Freud hayatını kaybetti.

23 Eylül 1951: Aydın'ın milli kahramanı Yörük Ali Efe, Bursa'da tedavi gördüğü hastahanede 56 yaşında hayatını kaybetti. Efe kurduğu müfrezeyle 16 Haziran 1919 günü Malgaç Köprüsü'nde Yunan karakoluna saldırdı ve dağıttı. Bu baskın Milli Mücadele'nin ilk eylemi oldu. Milli Aydın Cephesi Komutanı olarak girdiği 300 büyük çatışmadan yara almadan çıktı. TBMM tarafından Milis Miralay rüstesiyle Kırmızı Şerit İstiklâl Madalyası verildi. Bağlanan maaşı bağışladı... 1928 yılında İzmir'de geçirdiği tramvay kazasında, iki ayağını da diz kapağından aşağı kaybetti... Mezarı Aydın Yenipazar ilçesinde Müze Ev'de bulunuyor.

23 Eylül 1969: Gençlik önderi Taylan Özgür (21) İstanbul Beyazıt'ta öldürüldü.

23 Eylül 1973: Şilili şair Paplo Neruda hayatını kaybetti.

23 Eylül 2016: Türk operasının efsane ismi Leyla Demiriş (71) hayatını kaybetti.

24 Eylül 1914: Türkçü yazar İsmail Gaspıralı (63) hayatını kaybetti.

24 Eylül 1993: Kurtuluş Savaşı kahramanı Onbaşı Nezahet (Baysel), 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Subay kızı olan Nezahet Hanım, bakacak kimsesi olmadığı için 12 yaşında babasının yanında savaşa katılmıştı. Nezahet Hanım verilmeyen İstiklâl Madalyası'na ölümünden 20 yıl sonra 2013 yılında kavuştu.

24 Eylül 1996: Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeki Müren (65) hayatını kaybetti.

24 Eylül 2012: Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Kemalettin Gür'ün istifa ettiği ortaya çıktı.

25 Eylül 2012: Türk Halk Müziği sanatçısı Neşet Ertaş (75), İzmir'de tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığından yaşamını yitirdi.

25 Eylül 2017: Irak'ın kuzeyindeki Barzani yönetimi bağımsızlık referandumu yaptı. Referandum, Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin tepkisini çekti. Bölge ülkeleri oldu bittiye izin vermeyeceklerini açıkladı. Türkiye ve Irak Nusaybin'de ortak tatbikat başlattı. Referandumda ayrılmadan yana oyların yüzde 93'e 'evet' çıktı.

26 Eylül 1932: Türk Dil Kurultayı toplandı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.

27 Eylül 1907: Osmanlı Hürriyet Cemiyeti önce Vatan ve Hürriyet ile birleşti. Makedonya’da hızlı yayılıp genç subaylar arasında taraftar bulan dernek, gizlice Selanik’e gidip görüşmeler yapan Doktor Nazım’ın çabaları sonucu merkezi Paris’te bulunan Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile resmen birleşti. Birleşme sırasında cemiyetin adı da değişti ve “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti” (İTC) oldu.

27 Eylül 2010: Tiyotro sanatçısı Beklan Algan hayatını kaybetti.

27 Eylül 2013: Oyuncu Tuncel Kurtiz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

27 Eylül 2014: Yazar Talip Apaydın (88) hayatını kaybetti.

27 Eylül 2014: Şair Metin Demirtaş (76) hayatını kaybetti.

28 Eylül: Dünya Turizm Günü.

28 Eylül 1538: Preveze Deniz Zaferi. Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Preveze'de Osmanlı Donanması ve Papa III. Paulus'un çabalarıyla bir araya gelen Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz muharebesinde, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması'nı imha etti. Böylece Türklerin Akdeniz hakimiyetinin yolu açıldı. Türk hakimiyeti başlamış oldu.

28 Eylül 1864: Marx ve Engels 1. Enternasyonal'i kurdular.

28 Eylül 1970: Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır (52) hayatını kaybetti.

28 Eylül 1979: Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul suikast sonucu öldürüldü.

28 Eylül 1984: Eski Turizm ve Kültür Bakanı, gazeteci yazar Cihat Baban hayatını kaybetti.

28 Eylül 2003: Amerikalı sinema yönetmeni ve yazar Elia Kazan hayatını kaybetti.

28 Eylül 2013: Yazar Turgut Özakman (83) hayatını kaybetti.

28 Eylül 2015: Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. İki lider yaptıkları ortak açıklamada Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda 'hemfikir" olduklarını açıkladı.

29 Eylül 1902: Yazar Emile Zola hayatını kaybetti.

29 Eylül 1911: Osmanlı devleti ile İtalya arasında Trablusgarp Savaşı başladı.

29 Eylül 1920: Resmi Türkiye Komünist Partisi (TKP) kuruldu.

29 Eylül 1972: Milliyet Sanat dergisi yayımlandı.

30 Eylül 1937: Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Uşaklı İbrahim Tahtakılıç (66) hayatını kaybetti. Tahtakılıç 3 dönem Kütahya'dan Milletvekili seçilmişti.

30 Eylül 1960: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kuruldu.

30 Eylül 2013: Başbakan Tayyip Erdoğan, 'Açılım' paketi adı altında 20 maddelik Cumhuriyeti yıkım paketi açıkladı. Pakette PKK'nın isteklerine yer veriliyor.

30 Eylül 2015: Rusya, Suriye'de ilk kez terör örgütlerine karşı hava operasyonu başlattı. Rusya'nın bu girişimi, tarihi nitelikte müdahalesi olarak değerlendirildi.