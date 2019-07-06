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EYT'de dikkat çeken IMF detayı - 6 Temmuz 2019 Cumartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Açıklanan HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi'nde emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili bölüm yer aldı. "Kamuoyunda EYT'liler olarak bilinen, kişilere acil olarak çözüm geliştirilmelidir." ifadelerinin yer aldığı açıklamanın ilgili kısmında "HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Emeklilikte Yaşa takılanlar olarak bilinen EYT meselesinin, IMF politikalarının ortaya çıkardığı bir sorun olduğunun altını çizer" denildi

EYT'de dikkat çeken IMF detayı - 6 Temmuz 2019 Cumartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi açıklandı.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 13. Olağan Genel Kurulu dönemi çalışmalarını değerlendirmek ve 14. Olağan Genel Kurulu hazırlıkları gündemiyle, 2 Temmuz 2019 tarihinde Konfederasyon Genel Merkezinde HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın başkanlığında toplandı.

2 Temmuz 2019 tarihinde Ankara'da yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısında emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili alınan karar açıklandı.

"Kamuoyunda EYT'liler olarak bilinen, kişilere acil olarak çözüm geliştirilmelidir." ifadelerinin yer aldığı açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

"HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Emeklilikte Yaşa takılanlar olarak bilinen EYT meselesinin, IMF politikalarının ortaya çıkardığı bir sorun olduğunun altını çizer.

Koalisyon Hükümeti döneminde, aktüeryal dengeyi sağlamak için getirilen Emeklilik Yaşında Kademeli Geçiş Sisteminin aktif-pasif oranı diye bilinen bağımlılık oranlarında iyileştirme yapamadığını vurgular.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Emeklilikte aranan prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş, yaş unsuruna takılmış olanlar içerisinde, işten çıkarılmış, çalışma gücünü kaybetmiş veya sektörde iş bulamayanlar için çözüm üretilmesinin gerekliliğine işaret eder."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #hak-iş #Mahmut Arslan
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