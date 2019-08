Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, son günlerde dernek ve yönetimine gelen bilinçli karalama girişimlerinin altında yatan gerçeğin ne olduğunu açıkladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Avcı, şunları söyledi:



"Sevgili Emeklilikte Yaşa Takılanlar



Son günlerde dernek ve yönetimine gelen bilinçli karalama girişimlerinin altında yatan gerçek her miting öncesinde olduğu bugünde sadece ve sadece 8 Eylülde Ankara Tandoğan meydanında düzenlemeyi planladığımız Büyük Ankara Mitingine zarar vermekten başka amaç gütmemektedir.



Bizler ellerimizden alınan haklarımızı geri alabilmek için tüm çabamızla alanlarda yer alırken bu yapıya zarar vermek isteyenlere prim vermeyeceğiz. Bizler bu kadar mağdurun bir umudu bir gülümsemesine vesile olmak onların haklarını alacağı güne tanıklık etmek ve katkı sunmak adına her zaman meydanlarda olacağız. Başkanımız Gönül Boran ÖZÜPAK önderliğinde bizlerin ve hepimizin çocuklarımızın geleceğe umutla bakabilmesi için sizlerin desteğiyle EYT FLAMASI nı her platformda dalgalandıracağımızı bilmenizi istiyoruz. EYTSYD DERNEĞİ bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşu durumuna geldiyse bunda sizlerin desteği çok önemli yer tutmaktadır.



08 EYLÜLDE ANKARA TANDOĞAN MEYDANINDA BULUMAK ÜZERE ALLAHA EMANET OLUN..



EYTSYD DERNEĞİ..."



ulusal.com.tr