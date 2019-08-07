EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak açıkladı! Harekete geçildi! - Son dakika 7 Ağustos emeklilikte yaşa takılanlar, SGK, kıdem tazminatı, bireysel emeklilik sistemi BES haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, 8 Eylül 2019 tarihinde saat 12.00'de Ankara Tandoğan meydanı için miting dilekçesinin valiliğe teslim edildiğini açıkladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, bir açıklama yaptı.



Özüpak, şunları belirtti:



"ÖNEMLİ!

SONUNA KADAR OKUYUNUZ PAYLAŞINIZ.



DAVANA SAHİP ÇI-KA-CAK-SIN!



#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR

#SGK YASALARINDAN HAK KAYBINA UĞRAYANLAR



08.09.2019 SAAT 12.00 DE TANDOĞAN MEYDANIN DA BULUŞMAK Üzere başvurumuzu yaptık.



#BİZİMKİSİBİRHAKMÜCADELESİ



EYT ile alınterinin karşılığı ötelendi.

ABO İle alınterinin karşılığına ortak olundu.

STAJIN ile, çocuk yaşta başlayan çalışma hayatında sgk numaran başlangıç sayılmadı.



SIRADA;



Kıdem Tazminatın,

BES(zorunlu bireysel emeklilik) Var.



KANUN koyucular, Kendi yaşantılarında lükslerinden feragat etmeyerek, hala emekçinin alın teri üzerinden tasarruf yapma çabasındalar.



Haklarımız anayasal haktır. Fazlasını istemiyor, hak edileni talep ediyoruz.



Ne TÜREMİŞ siz.

Ne ÇİFT DİKİŞ yapan

Ne Boş işlerle uğraşan

Ne Erken emeklilik isteyen

Ne de bütçeye yük getireniz.



Anamızın ak sütü kadar helal alınterimizin, yıllarımızın karşılığını, kazanılmış haklarını isteyenleriz.



TOPLUMSAL KANAYAN BİR YARAYIZ.



BU YARAYI SARMAK DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN ASLİ GÖREVİDİR.



HALKI DİNLEMELİ, HALKIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMELİDİR.



Değerli arkadaşlarım,



08.09.2019 tarihinde TANDOĞAN MEYDANINDA TEK YÜREK OLACAĞIMIZ SAAT 12.00



HAK DAVAMIZ,

BENİM

SENİN

O'NUN

KISACA BİZİM davamız, çocuklarımızın geleceklerinin davası.



SÖZÜN VAR DAVANA ORADA O-LA-CAK-SIN!



EYT SYDD

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN

GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK"



ulusal.com.tr



