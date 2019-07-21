EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak açıkladı: Hükümet bu konuda ısrarlı - Son dakika 21 Temmuz 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli bir açıklama yaptı. "#KIDEMTAZMİNATIMADOKUNMA" diyen Özüpak "İşçiyi, emekçiyi düşünmeyen bir yasanın varlığını #EYT, #STAJ #ABO, #3600, #İNTİBAK, #TAŞERON vb gibi yasalardan çok iyi biliyoruz. Hükümet kaynak için bu konuda ısrarlı" ifadelerini kullandı. İşte Özüpak'ın açıklamasının tamamı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, kıdem tazminatı konusunda önemli bir açıklama yaptı.



"#KIDEMTAZMİNATIMADOKUNMA" diyen Özüpak, "Bu hakkımız da el konulacaklardan biri" ifadelerini kullandı.



"Hükümet kaynak için bu konuda ısrarlı" ifadelerini kullanan Gönül Boran Özüpak, şunları belirtti:



"#ÖNEMLİ

SONUNA KADAR OKUYUN VE PAYLAŞIN!



#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR

#ABO #STAJ



Gün Geçmiyor ki,

İşçinin, emekçinin hakları üzerinde plan program yapılmadan yasalar çıksın.



Devlet büyüklerimizce, hep alınterinin aleyhine işleyen yasalar planlanıyor.



#KIDEMTAZMİNATIMADOKUNMA



Bu hakkımızda el konulacaklardan biri.



11.kalkınma Planında (2019-2023) yer alan Kıdem tazminatının fona devredilmesi planda malesef yerini aldı. Henüz yasalaşmadı. BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE ÖNÜMÜZE ÇIKACAK.



Planlanan yasada İçeriği yeni girişleri mi? eskiyi kapsayacak mı? cevabı hala bilinmezlik.



İşçiyi, emekçiyi düşünmeyen bir yasanın varlığını #EYT, #STAJ #ABO, #3600, #İNTİBAK, #TAŞERON vb gibi yasalardan çok iyi biliyoruz.



Hükümet kaynak için bu konuda ısrarlı.



Ama biliyoruz ki hiç bir emekçi, hiçbir sendika, hiçbir stk bu duruma razı değil.



OLMAMALIDIR DA!!



YILLARIMIZIN, ALINTERİMİZİN YIPRANMIŞLIĞIMIZIN BEDELİ OLAN

#KIDEMTAZMİNATIMIZA DOKUNULMAMASI İÇİN de EYTSYD Derneği olarak sizlerle her alanda mücadele edeceğiz.



BİZLER sadece EYT Değil, ABO, STAJ vb mağdurlarıyız. EYT SYD DERNEK tüzüğümüzde kuruluş amacımızda yaptığımız değişiklikle #sosyalgüvenlikyasalarınınoluşturduğuhakkayıpları ile mücadele içindeyiz.



HEP BİRLİKTE HAKLARIMIZ İÇİN HER TÜRLÜ MÜCADELENİN İÇİNDE OLUNACAK ve OLACAĞIZ. BUNU KENDİ HAKLARIMIZ ve GELECEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPACAĞIZ.



BU HAKLAR, BİZE TANINAN ANAYASAL HAKLAR. ELİMİZDEN ALINAN VE ALINMASI PLANLANAN YASALAR HUKUKSUZLUKTUR.



Bilgilerinize sunulur.



EYT SYDD

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Gönül BORAN ÖZÜPAK"



ulusal.com.tr



