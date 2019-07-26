EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak: Gerçekten onur ve gurur verici - Son dakika 26 Temmuz 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Değerli arkadaşlarım, davamıza gönüllükle çıktığımız yolda bu birlik ve beraberlikte, davasına sahip çıkan kaderdaşlarımla yol almak gerçekten onur ve gurur verici" ifadelerini kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli açıklama yaptı.



Özüpak, şunları belirtti:



"Değerli arkadaşlarım, davamıza gönüllükle çıktığımız yolda bu birlik ve beraberlikte, davasına sahip çıkan kaderdaşlarımla yol almak gerçekten onur ve gurur verici.



Çok meşakatli bir sürecimiz oldu.



Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz dedik.



Sizlerde sorumluluk alıp mücadelede yerinizi aldınız.



Allah'ım utandırmasın.



Hak yerini bulsun.



Hepinize başarılar ve kolaylıklar dilerim.



Sevgi, saygı ve selamlarımla."



ulusal.com.tr



