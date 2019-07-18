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EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan AK Parti'nin dün EYT açıklamasına yanıt - Son dakika 18 Temmuz 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

AK Parti'nin kurucularından, 17 yıllık iktidar döneminde birçok bakanlık görevi yapan Faruk Çelik'in dün yaptığı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması hakkında Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak bir paylaşım yaptı. Özüpak, paylaşımında "Maç oynanırken Kuralları değişti diyerek, BİZİ tek anlayan eski çalışma bakanı Faruk ÇELİK. Bize kimse haksızsınız demiyor, diyemiyor. Haklılığımızla bu sonu getireceğiz." ifadelerini kullandı

EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan AK Parti'nin dün EYT açıklamasına yanıt - Son dakika 18 Temmuz 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, AK Parti'nin kurucularından, 17 yıllık iktidar döneminde birçok bakanlık görevi yapan Faruk Çelik'in EYT açıklaması hakkında bir paylaşım yaptı.

Gönül Boran Özüpak, şunları belirtti:

"#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR

Maç oynanırken Kuralları değişti diyerek,

BİZİ tek anlayan eski çalışma bakanı Faruk ÇELİK

Bize kimse haksızsınız demiyor, diyemiyor.

Haklılığımızla bu sonu getireceğiz.

EYT SYDD

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Gönül BORAN ÖZÜPAK"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Faruk Çelik #Emeklilikte yaşa takılanlar #ak parti #gönül boran özüpak #eyt
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