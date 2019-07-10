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EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan çok önemli açıklama - Son dakika 10 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, çok önemli bir açıklama yaptı. "Yılmadık, yılmayacağız" diyen Özüpak, "Haklı davamızdan dönmek, pes etmek yok" ifadelerini kullandı. İşte Özüpak'ın o açıklaması

EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan çok önemli açıklama - Son dakika 10 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, çok önemli bir açıklama yaptı.

"Yılmadık, yılmayacağız" diyen Özüpak, "Haklı davamızdan dönmek, pes etmek yok" ifadelerini kullandı.

İşte Gönül Boran Özüpak'ın açıklaması:

"#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR

UMUTSUZLUK MU? ASLA!

YILMADIK! YILMAYACAĞIZ!

BİZİMKİSİ HAK MÜCADELESİ!

HAKLI DAVAMIZDAN DÖNMEK, PES ETMEK YOK!

GÜÇ BİZİZ. BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ!

SONUNA, SONUÇ ALANA KADAR BİZDEN KURTULUŞLARI OLMAYACAK DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN.

EYT SYDD
YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN
GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #gönül boran özüpak #eyt
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