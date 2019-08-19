Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetleriyle ilgili sosyal medyadaki tartışmalara dair EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan açıklama geldi. Özüpak, "Sosyal medya da çekilmek istenilen tartışmalara asla prim vermeyen, atılan çamurlarda boğulmalarını dileyenleriz. Birlikteliğimiz her siyasi görüşü barındırıyor. Davamız HAK DAVASI" açıklaması yaptı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sert açıklama yaptı.



Özüpak, şunları belirtti:



"#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR



Bizler 45-50 yaş aralığında en olgun, en bilinçli, en fazla memleketine, vatanına emeği alınteri ile hizmet eden, çalışma hayatıyla ikinci tura dönen topluluğuz.



Sosyal medya da çekilmek istenilen tartışmalara asla prim vermeyen, atılan çamurlarda boğulmalarını dileyenleriz.



Birlikteliğimiz her siyasi görüşü barındırıyor.



Davamız HAK DAVASI!!



Facebook'ta , twitter' da vereceğimiz en güzel cevabımız;



BURADAN SİZE EKMEK ÇIKMAZZZZZZZZZZZ!!



EYT SYDD

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Gönül BORAN ÖZÜPAK"



ulusal.com.tr



