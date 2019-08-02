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EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan EYT'lilere 10 TL uyarısı - Son dakika 2 Ağustos 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanları EYT'lilerin büyük imza kampanyasıyla ilgili Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan 10 TL uyarısı geldi. Özüpak, "İmza kampanyamızı imzalarken, site 10.TL talep ediyor. YATIRMAYIN. BİR ALTINDA SEÇENEK VAR, PAS GEÇİN" ifadelerini kullandı

EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan EYT'lilere 10 TL uyarısı - Son dakika 2 Ağustos 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT'lilere 10 TL uyarısı yaptı.

Düzenlenen imza kampanyasıyla ilgili uyarıda bulunan Özüpak, kampanya için imza atılırken internet sitesinin 10 TL istediğini belirtti.

Özüpak, şu uyarıları yaptı:

"İmza kampanyamızı imzalarken, site 10.TL talep ediyor.

YATIRMAYIN.

BİR ALTINDA SEÇENEK VAR, PAS GEÇİN."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #gönül boran özüpak
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