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EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan İzmir mesajı - Son dakika 22 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

İzmir'de günlerdir devam eden yangınla ilgili bir paylaşım yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Ciğerlerimiz yanıyor, içinde milyonlarca barınan can yanıyor. Ülkemizin dört bir yanında yangınlarla ormanlarımız birer birer yok oluyor. Biran evvel kontrol altına alınmasını dileriz." ifadelerini kullandı

EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan İzmir mesajı - Son dakika 22 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, İzmir'de günlerdir devam eden yangınla ilgili bir paylaşım yaptı.

Özüpak, şunları belirtti:

"#İzmiryanıyor
#canımızyanıyor

Ciğerlerimiz yanıyor, içinde milyonlarca barınan can yanıyor.

Ülkemizin dört bir yanında yangınlarla ormanlarımız birer birer yok oluyor.

Biran evvel kontrol altına alınmasını dileriz.

EYT SYDD
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Gönül BORAN ÖZÜPAK"

ulusal.com.tr

Etiketler; #gönül boran özüpak #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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