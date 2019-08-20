İzmir'de günlerdir devam eden yangınla ilgili bir paylaşım yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Ciğerlerimiz yanıyor, içinde milyonlarca barınan can yanıyor. Ülkemizin dört bir yanında yangınlarla ormanlarımız birer birer yok oluyor. Biran evvel kontrol altına alınmasını dileriz." ifadelerini kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, İzmir'de günlerdir devam eden yangınla ilgili bir paylaşım yaptı.



Özüpak, şunları belirtti:



"#İzmiryanıyor

#canımızyanıyor



Ciğerlerimiz yanıyor, içinde milyonlarca barınan can yanıyor.



Ülkemizin dört bir yanında yangınlarla ormanlarımız birer birer yok oluyor.



Biran evvel kontrol altına alınmasını dileriz.



EYT SYDD

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Gönül BORAN ÖZÜPAK"



ulusal.com.tr



