EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli açıklama: 8 Eylül’de... - son dakika 15 Temmuz 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’tan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son dakika açıklaması geldi

EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’tan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son dakika açıklaması geldi.



Özüpak tarafından yapılan açıklamada, "biran evvel çözüme kavuşturulması için demokratik haklarımızla yine hep birlikte bir arada olup haklarımız için; 08.09.2019 tarihinde kimseye söz vermeyecek, Allah'tan birşey gelmedikçe, mazaretiniz olmaksızın kocaman ailemizle, varız! buradayız! biriz! birlikteyiz! diyeceğimiz çalışmaları başlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklama şöyle;

Alın terinde türkiye'mize en fazla emek verenler olup , emeklilik hakkımızın anayasal bir hak olduğu ülkemizde hakları gasp edilenleriz.!



Türkiye'nin kanayan yarasıyız.!

#eyt

#abo

#staj

#kıdem tazminatıma dokunma!



Sosyal güvenlik yasalarının yarattığı mağduriyette türkiye'nin çığlıyız!



Derdimizin geçimle olduğunu vurguladığımız her ortamda, yaşanabilir bir maaşla hayalini kurduğumuz bir yaşamın güzel vatanımızda aile bekamızın da yok sayıldığı, yalnız bırakılan, arafta kalan emekçileri olduk.



13.07.2019 tarıhınde EYT SYDD yönetimizle yaptığımız toplantımızda çıkan kararla, yaklaşan 08.09.2019 tarihli 4447 sayılı kanunun yaratılışı ile 20 yılla yaşanan mağduriyetimizin,



biran evvel çözüme kavuşturulması için demokratik haklarımızla yine hep birlikte bir arada olup haklarımız için;



08.09.2019 tarihinde kimseye söz vermeyecek, Allah'tan birşey gelmedikçe, mazaretiniz olmaksızın kocaman ailemizle,



varız!

buradayız!

biriz!

birlikteyiz!

diyeceğimiz çalışmaları başlatıyoruz.



Çalışma ve gelişmeleri paylaşacağız.



EYT SYDD

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Gönül Boran Özüpak