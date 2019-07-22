EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli açıklamalar - 22 Temmuz 2019 son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, yaptığı önemli açıklamada, "Umutsuzluk, Yılmak , Pes etmek yok. Kazanan olmak adına sonuna, sonuç alana kadar mücadelede olacağız" dedi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli bir açıklama yaptı.



Özüpak, şunları aktardı:



"ÖNEMLİ!!!

SONUNA KADAR OKUYUNUZ! PAYLAŞINIZ!



#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR

#ABO

#STAJ

Kısaca;

#SGKYASALARININ GETİRDİĞİ MAĞDURİYETİ YAŞAYANLAR



Davamızın, toplumsal bir çığlık olduğunu , derdimizin geçim olduğunu, mücadelemizin kazanılmış haklarımızın iadesinden başka bir şey olmadığını her yerde dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz.



Haklarımızın kazanımı için verdiğimiz mücadelemizde, alınan Federasyonlaşma kararımızla İllerde derneklerimiz kuruldu, kurulmaya da devam ediyor.



Gönüllülükle aldıkları sorumluluklarla elini taşın altına koyan kaderdaşlarımız ile mücadele etmekten büyük onur ve gurur taşıyoruz.. Başarılar diliyoruz.



Dava benim davam bizim davamızdır diyen, sorumluluk alacak arkadaşlarımızla da Tüm Türkiye' de olacağız.



İl dernek iletişim bilgilerine İl koordinatörümüz Eyt Alper Özüpak 0532 612 65 75 Telefondan ulaşabilirsiniz.



Kurulan derneklerimizde Üyelik kabulleri başladı.

Üye kabullerinden sonra genel kurul kararları ile Federasyonlaşma sürecimizi en kısa sürede tamamlayacağız.



Sizlerden isteğimiz, hepimizin davası olan bu hak mücadelemizde derneklerimize üye olmanız ve omuz omuza mücadele etmemizdir.



Sen Varsan bir fazla ve daha güçlü olacağız.



Umutsuzluk,

Yılmak ,

Pes etmek yok.



KAZANAN OLMAK ADINA SONUNA,SONUÇ ALANA KADAR MÜCADELEDE OLACAĞIZ..



EYT SYDD

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Gönül BORAN ÖZÜPAK"



ulusal.com.tr



