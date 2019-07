EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli açıklamalar - 8 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "EYT mücadelesi güçlenip, sesimiz yükseldikçe ne yazık ki ben de hak etmediğim söylemler ve saldırıların muhatabı oluyorum. Biz bu mücadeleyi her zaman demokratik çerçevede yürüttük, ben dahil hiçbir EYT’linin bugüne kadar haddini aşan, taşkınlığa varan tek bir hareketi görülmemiş, duyulmamıştır. Bizler yaptığı mitinglerde çöp bırakmamak için mitinge çöp poşeti ile gelecek kadar saygın bir kitleyiz. Ama sanırım hiç konuşmayıp, susmamız isteniyor. Ülkemin yöneticilerine yani muhataplarımıza karşı hiçbir zaman saygı sınırlarını aşan bir davranış sergilemedim, sergilemem. Her zaman bizi bizden dinleyin deyip, randevu alma çabası içinde oldum, fırsat buldukça dosyalarımızı arz ettim. Ancak EYT’lilerin bu haklı mücadelesinde sesleri yükseldikçe, bana karşı yapılan karalama ve yıpratma politikaları da ne yazık ki arttı." dedi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, yaşadıkları mağduriyetle ilgili açıklama yaptı.



Açıklama şu şekilde:



Grup ve platform olarak sürdürülen mücadelemizde bayrağı devreden ve hala destekleri ile yanımızda olan büyüklerimiz arkadaşlarımız, ağabey, ablalarımızla 2015 yılında kurucu başkan olarak EYTSYD Derneği yönetiminde göreve başladım.

Her, bir EYT’linin yaşadığı büyük mağduriyet için dernek çatısı altında, çok zor şartlarda mücadele ederek hep birlikte bugünlere geldik.



Bugünlere gelmek ne demek?



Devletimizin bize sunmuş olduğu yasal çerçevede, valilik onayı ve emniyetimizin güvenlik destekleri ile toplantılar, mitinglerle sahadan, sosyal medyaya kadar etki alanını genişlettik ve büyüttük.



Toplumun her kesimi tarafından mağduriyetimizin bilinirliği her geçen gün daha da arttı.



Özetle ses getirdik.



Bunu hep beraber başardık. Ben yok biz var dedik!



Bu arada sanırım bir şey unutuldu, hatırlatmakta fayda gördüm.

Ben de bir EYT’liyim!



Ben de bir hak gaspına uğrayan bir EYT'liyim!



Bazı yerlerde söylendiği gibi 38 yaşında değil, 45 yaşındayım ve 10.000 prim gününü doldurmak üzereyim.



Ortada benim de içinde bulunduğum büyük bir hak gaspının yarattığı bir mağduriyet var.



Bu bizim hayatlarımızın içinde!



Hanemizde öylece bize bakıyor ve her an!



Yaşadığımız bu mağduriyet karşısında tepkisiz kalmamız, çözüm için mücadele etmememiz mümkün müdür?



Bu insanın doğasına aykırı olur!



Birçoğumuz işsiziz, devlet gençsin diyor ama kamu kurumları ve özel şirketler yaşlısın diyerekiş vermiyor. Hanemizin bekasını sürdürmekte binbir güçlük içindeyiz, geçindiremiyoruz, bir kısmımız yıllarca yaptığı birikimi yiyor, birikimi olmayanlar ise borç içinde yüzüyor.



Peki ne oluyor?



EYT mücadelesi güçlenip, sesimiz yükseldikçe ne yazık ki ben de hak etmediğim söylemler ve saldırıların muhatabı oluyorum.



Biz bu mücadeleyi her zaman demokratik çerçevede yürüttük, ben dahil hiçbir EYT’linin bugüne kadar haddini aşan, taşkınlığa varan tek bir hareketi görülmemiş, duyulmamıştır. Bizler yaptığı mitinglerde çöp bırakmamak için mitinge çöp poşeti ile gelecek kadar saygın bir kitleyiz.



Ama sanırım hiç konuşmayıp, susmamız isteniyor.



Ülkemin yöneticilerine yani muhataplarımıza karşı hiçbir zaman saygı sınırlarını aşan bir davranış sergilemedim, sergilemem. Her zaman bizi bizden dinleyin deyip, randevu alma çabası içinde oldum, fırsat buldukça dosyalarımızı arz ettim.



Ancak EYT’lilerin bu haklı mücadelesinde sesleri yükseldikçe, bana karşı yapılan karalama ve yıpratma politikaları da ne yazık ki arttı.



Konuları çarpıtarak ve çeşitli algılar üreterek, benim 38 yaşında olduğumu söyleyerek, sergilemediğim davranışları sergilediğim algısı üretilerek; güçlü etki alanımız, birlik beraberliğimizin hedeflendiğini benim gibi EYT’li kader arkadaşlarımızın da anladığını biliyorum.



Ve diyorum ki;



Bana karşı yapılan bu hareketlerin nedeni EYT’ın bu haklı mücadelesinde ürettiği büyük enerjidir.



Haklıyız!

Yılmayacağız!

Yılmayacağım!

Bölünmeyeceğiz!

Kazanan olmak için,

Devletimizin bize tanıdığı demokratik haklar ve saygı çerçevesinde mücadelemize azimle devam edeceğiz.



Bu mücadelede emeği geçen her bir kader arkadaşıma tekrar teşekkür ederim.

Saygılarımla,

EYTSYD Derneği Adına

Başkan

Gönül Boran Özüpak"



