EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli açıklamalar! Tek tek paylaştı - Son dakika 11 Temmuz 2019 emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, "EYT mücadelemizde, NET OL, DÜRÜST OL, GERÇEKÇİ OL, sözlerine verdiğimiz önemle, aldığımız sorumlulukla ŞEFFAFLIK İLKESİ doğrultusunda EYT SYD Derneğimizin, İL TOPLANTILARI,GÖRÜŞMELER ve MİTİNGLERDEN yayınlamaya geciktiğimiz 01 OCAK 2019 -31 MAYIS 2019 tarihlerini gösterir GELİR GİDER TABLOMUZ sunulmuştur." açıklaması yaptı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli bir açıklama yaptı.



Özüpak, şunları aktardı:



"EYT mücadelemizde, NET OL, DÜRÜST OL, GERÇEKÇİ OL, sözlerine verdiğimiz önemle, aldığımız sorumlulukla ŞEFFAFLIK İLKESİ doğrultusunda EYT SYD Derneğimizin, İL TOPLANTILARI,GÖRÜŞMELER ve MİTİNGLERDEN yayınlamaya geciktiğimiz 01 OCAK 2019 -31 MAYIS 2019 tarihlerini gösterir GELİR GİDER TABLOMUZ sunulmuştur.



Dernek üyelerimiz, hesaplardan yana bilgi almak isteyenler benimle ya da yönetimle irtibata geçebilirler.



EYT SYDD Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Gönül BORAN ÖZÜPAK"



ulusal.com.tr























