Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli bir çağrıda bulundu.
Özüpak, şunları belirtti:
"#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR
#ABO
#STAJ
#KIDEMTAZMİNATIMADOKUNMA
#SGKYASASIMAĞDURLARI
Kocaman okyanus olduğumuzu bilipte, YORULDUM, UMUTSUZUM demek bize göre değil.
08 EYLÜL 2019 TARİH SAAT 12.00 TANDOĞAN MEYDANI Seni bekliyor.
Sen kaderdaşım, davana sen sahip çıkacaksın.
Alınterimiz, emeğimiz en kutsallarımızdandır.
Alınterine, emeğine sahip çıkacak,
MAZARESİZ TANDOĞAN'DA OLACAKSIN.
EYT SYDD
YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN
GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK"
ulusal.com.tr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Kocaman okyanus olduğumuzu bilipte, YORULDUM, UMUTSUZUM demek bize göre değil. 08 EYLÜL 2019 TARİH SAAT 12.00 TANDOĞAN MEYDANI Seni bekliyor. Sen kaderdaşım, davana sen sahip çıkacaksın. Alınterimiz, emeğimiz en kutsallarımızdandır. Alınterine, emeğine sahip çıkacak, MAZARESİZ TANDOĞAN'DA OLACAKSIN." çağrısında bulundu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli bir çağrıda bulundu.