Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Kocaman okyanus olduğumuzu bilipte, YORULDUM, UMUTSUZUM demek bize göre değil. 08 EYLÜL 2019 TARİH SAAT 12.00 TANDOĞAN MEYDANI Seni bekliyor. Sen kaderdaşım, davana sen sahip çıkacaksın. Alınterimiz, emeğimiz en kutsallarımızdandır. Alınterine, emeğine sahip çıkacak, MAZARESİZ TANDOĞAN'DA OLACAKSIN." çağrısında bulundu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli bir çağrıda bulundu.



Özüpak, şunları belirtti:



"#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR

#ABO

#STAJ

#KIDEMTAZMİNATIMADOKUNMA

#SGKYASASIMAĞDURLARI



Kocaman okyanus olduğumuzu bilipte, YORULDUM, UMUTSUZUM demek bize göre değil.



08 EYLÜL 2019 TARİH SAAT 12.00 TANDOĞAN MEYDANI Seni bekliyor.



Sen kaderdaşım, davana sen sahip çıkacaksın.



Alınterimiz, emeğimiz en kutsallarımızdandır.



Alınterine, emeğine sahip çıkacak,



MAZARESİZ TANDOĞAN'DA OLACAKSIN.



EYT SYDD

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN

GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK"



ulusal.com.tr



