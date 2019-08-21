MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'nın isim vermeden yaptığı açıklamalar, şartlı ceza indirimi ve emeklilikte yaş takılanların mağduriyetleri konusunda bir değerlendirme olarak yorumlandı. MHP'li Çetinkaya, program sunucusunun "1 Ekim'de TBMM tam anlamıyla faal olarak çalışacak. Vatandaşların beklediği - ben isimlerini zikretmeyeceğim - o çokça beklediği beklentiler noktasında nasıl bir yol izlenebilir?" sorusuna "Vatandaşlarımız, bazı konularda bir hak arayışı içerisinde. Bunu saygıyla karşılıyoruz. Doğal olan da bu ve vatandaşın bu hak arayışına da devleti yönetenler bir cevap vermek durumundalar. Biz de bu konuda vatandaşımızın o konularda hak arayışının yanında olduğumuzu, bunun girişimcisi olduğumuzu desteklediğimizi her platformda söylüyoruz. Sadece üzücü olan bir durum var" şeklinde yanıt verdi