Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sert bir açıklama yaptı.
"Sonuna kadar okumanızı istiyorum" diyen Özüpak, şunları belirtti:
"SONUNA KADAR OKUMANIZI İSTİYORUM .
#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR
#ABO
#STAJ
#KIDEMTAZMİNATIMADOKUNMA
#SGKYASAMAGDURLARI
BU YASAYA SEBEP OLANLAR KADAR,
DAVASINA OTURDUĞU YERDEN ATIP TUTANLAR, AHKAM KESENLER
BİZİM İÇİN UĞRAŞANLAR VAR DİYENLER ,
UMUTSUZLUK AŞILAYANLAR,
SUYA SABUNA DOKUNMAYANLAR,
MAZERETLERİ HİÇ BİTMEYENLER,
YARATILAN ALGILARLA UMUTSUZ KALANLAR,
ÇIĞIRTKANLIKLARIYLA KENDİLERİNİ DAVA İNSANIYIM DİYEREK DAVASINA İHANET EDENLER,
SEN DE SUÇLUSUN!!!!!!.
SEN DE SUÇLUSUN!!!!! .
08 EYLÜL 2019 TARIH SAAT 12 DE BAŞVURUSUNU YAPTIĞIMIZ, İZİN KONUSUNDA OLUMSUZ SONUÇ ÇIKMAYACAĞINA İNANDIĞIMIZ TANDOĞAN/ANKARA MİTİNGİNDE OLACAKSIN.
EMEĞİN, ALINTERİN İÇİN ELİYLE DEĞİL BUTÜN VARLIĞIYLA SAHİP ÇIKANLARA SAHİP ÇIKIP TANDOĞAN DA, ORDA OLACAKSINIZ.
Bu yazı benim şahsi düşüncemdir. Hiç bir şekilde dernek yönetimine bağlamanızı istemiyorum.
Gönül BORAN ÖZÜPAK"
ulusal.com.tr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Sonuna kadar okumanızı istiyorum" ifadeleriyle sert bir açıklama yaptı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sert bir açıklama yaptı.