EYT Derneği'nden önemli çağrı: Şimdi zamanı - 12 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, federasyonlaşma yolunda 5 ilde derneklerin açıldığını belirtti.
Özüpak; dernek adresi, yetkili kişi ve telefon bilgilerini de paylaştı.
"Şimdi üye olma zamanı" diyen Alper Özüpak'ın paylaştığı bilgiler şu şekilde:
"İSTANBUL EYT DERNEGİ
ADRES: H.Rıfat Paşa Yüzer Havuz Sk. 1 B Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:9 No:1437 34384 Şişli/ İstanbul.
SERPİL ŞAHİN-ARZU LASTİKÇİ
TEL: 0536 777 88 74
İZMİR EYT DERNEGİ
ADRES: Mansuroğlu Mahallesi 226. Sokak No:9/C Bayraklı/İZMİR
DOĞAN TÜRKER
TEL: 0 535 898 67 27
BURSA EYT DENEGİ
ADRES: Karaman Dernekler Yerleşkesi Nilüfer /Bursa
TURGAY ÖLÜÇ
TEL: 05426567203
BİLECİK EYT DERNEGİ
ADRES: Çarşı mah. saraycık cad. No: 12/B Nadir Uncu iş Merkezi Bozüyük/ BİLECİK MEHMET ALİ ÇELİK
TEL: 0 534 715 80 36
GEBZE EYT DERNEGİ
ADRES: Mustafapaşa Mah. Şehit Yılmaz Argon Cad. No. 116/E Gebze Kocaeli
ENGİN DENGİZ
TEL: 05355293317"
ulusal.com.tr
Federasyonlaşma yolunda 5 ilde derneklerin açıldığını belirten Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, dernek adresi, yetkili kişi ve telefon bilgilerini paylaştı. İşte "Şimdi üye olma zamanı" diyen Alper Özüpak'ın paylaştığı bilgiler
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, federasyonlaşma yolunda 5 ilde derneklerin açıldığını belirtti.