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EYT Derneği'nden önemli çağrı: Şimdi zamanı - 12 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Federasyonlaşma yolunda 5 ilde derneklerin açıldığını belirten Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, dernek adresi, yetkili kişi ve telefon bilgilerini paylaştı. İşte "Şimdi üye olma zamanı" diyen Alper Özüpak'ın paylaştığı bilgiler

EYT Derneği'nden önemli çağrı: Şimdi zamanı - 12 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, federasyonlaşma yolunda 5 ilde derneklerin açıldığını belirtti.

Özüpak; dernek adresi, yetkili kişi ve telefon bilgilerini de paylaştı.

"Şimdi üye olma zamanı" diyen Alper Özüpak'ın paylaştığı bilgiler şu şekilde:

"İSTANBUL EYT DERNEGİ 
ADRES: H.Rıfat Paşa Yüzer Havuz Sk. 1 B Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:9 No:1437 34384 Şişli/ İstanbul. 
SERPİL ŞAHİN-ARZU LASTİKÇİ
TEL: 0536 777 88 74

İZMİR EYT DERNEGİ 
ADRES: Mansuroğlu Mahallesi 226. Sokak No:9/C Bayraklı/İZMİR 
DOĞAN TÜRKER
TEL: 0 535 898 67 27

BURSA EYT DENEGİ 
ADRES: Karaman Dernekler Yerleşkesi Nilüfer /Bursa
TURGAY ÖLÜÇ
TEL: 05426567203

BİLECİK EYT DERNEGİ 
ADRES: Çarşı mah. saraycık cad. No: 12/B Nadir Uncu iş Merkezi Bozüyük/ BİLECİK MEHMET ALİ ÇELİK
TEL: 0 534 715 80 36

GEBZE EYT DERNEGİ 
ADRES: Mustafapaşa Mah. Şehit Yılmaz Argon Cad. No. 116/E Gebze Kocaeli 
ENGİN DENGİZ
TEL: 05355293317"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #alper özüpak
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