EYT Derneği'nden önemli çağrı: Şimdi zamanı - 12 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Federasyonlaşma yolunda 5 ilde derneklerin açıldığını belirten Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, dernek adresi, yetkili kişi ve telefon bilgilerini paylaştı. İşte "Şimdi üye olma zamanı" diyen Alper Özüpak'ın paylaştığı bilgiler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, federasyonlaşma yolunda 5 ilde derneklerin açıldığını belirtti.



Özüpak; dernek adresi, yetkili kişi ve telefon bilgilerini de paylaştı.



"Şimdi üye olma zamanı" diyen Alper Özüpak'ın paylaştığı bilgiler şu şekilde:



"İSTANBUL EYT DERNEGİ

ADRES: H.Rıfat Paşa Yüzer Havuz Sk. 1 B Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:9 No:1437 34384 Şişli/ İstanbul.

SERPİL ŞAHİN-ARZU LASTİKÇİ

TEL: 0536 777 88 74



İZMİR EYT DERNEGİ

ADRES: Mansuroğlu Mahallesi 226. Sokak No:9/C Bayraklı/İZMİR

DOĞAN TÜRKER

TEL: 0 535 898 67 27



BURSA EYT DENEGİ

ADRES: Karaman Dernekler Yerleşkesi Nilüfer /Bursa

TURGAY ÖLÜÇ

TEL: 05426567203



BİLECİK EYT DERNEGİ

ADRES: Çarşı mah. saraycık cad. No: 12/B Nadir Uncu iş Merkezi Bozüyük/ BİLECİK MEHMET ALİ ÇELİK

TEL: 0 534 715 80 36



GEBZE EYT DERNEGİ

ADRES: Mustafapaşa Mah. Şehit Yılmaz Argon Cad. No. 116/E Gebze Kocaeli

ENGİN DENGİZ

TEL: 05355293317"



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