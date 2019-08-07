EYT Derneği'nden önemli çağrı - Son dakika 7 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, yaptığı önemli çağrıda, "8 Eylül 2019 Pazar günü sabah 9.00 da Anıtkabir programından sonra 12.00 da bütün Türkiye olarak hak mağduriyetinin 20. Yılın da hep beraber haykıracagız. Türk bayragını al, EYT tşörtünü giy Tandogana gel" ifadelerini kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, önemli bir çağrıda bulundu.



Alper Özüpak, şunları belirtti:



"8 Eylül 2019 Pazar günü sabah 9.00 da Anıtkabir programından sonra 12.00 da bütün Türkiye olarak hak mağduriyetinin 20. Yılın da hep beraber haykıracagız



"Hak edilmiş emeklilik hakkımız verilsin"



"Bu hak gaspı bitsin"



"Alın teriyle kazanılan emeklilik hakkımız verilsin"



Diyecek MİLYONLARCA insan Ankara Tandoğan da bir araya gelecek



Türk bayragını al,



EYT tşörtünü giy Tandogana gel



Bütün Türkiye den görevli olan arkadaşlarımızın iletişim numaralarını yayınlayacağız.



Katılım yapacak mağdur arkadaşlarımızla miting de buluşmak için EYT SYD DERNEĞİ elinden ne geliyorsa yapacaktır.



Benim hakkım gasp oldu, ben mağdurum, çocuklarım için gelecegim diyen bütün dostlarımızı alanda olmalarını istiyoruz



Mitinge kendi haklarımız için gelecegiz ve hep beraber haykıracağız



HAKLIYIZ VE EYT KAZANACAK"



ulusal.com.tr



