Akar ile Esper Güvenli Bölge'yi görüştü
Akar ile Esper Güvenli Bölge'yi görüştü
'Sol'da 50 yılın iki çizgi mücadeleleri'
'Sol'da 50 yılın iki çizgi mücadeleleri'
Vatan Partisi Öncü Kadın'dan sert tepki
Vatan Partisi Öncü Kadın'dan sert tepki
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

EYT Derneği'nden sert açıklama: EYT'ye de bütçe yok diyenler şunu iyi bilsin - Son dakika 22 Ağustos 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, "Ama parayı nereye aktaracağımız önemli olan aynı Eyt ye de bütçe yok diyenler şunu iyi bilsinler. Parayı nereye, kime, nerelere aktardığınızı hep beraber görüyoruz ve soruyoruz bu uçaklardan neden almıyorsunuz, maden yerlerini açmak için mi orman yangınları çıkarılıyor? Halkız ve sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğiz" açıklaması yaptı

EYT Derneği'nden sert açıklama: EYT'ye de bütçe yok diyenler şunu iyi bilsin - Son dakika 22 Ağustos 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, sert bir açıklama yaptı.

Özüpak, şunları belirtti:

"Özel uçaklar alacagımıza yandaşa ihale verip yangının büyümesine neden olacagımıza sonuç almak ve anında müdahale ederek orman yangınların daha az zaiyetle sonuçlanmasını saglayacak çözümler var ama parayı nereye aktaracagımız önemli olan aynı Eyt ye de bütçe yok diyenler şunu iyi bilsinler

Parayı nereye, kime, nerelere aktardıgınızı hep beraber görüyoruz ve soruyoruz bu uçaklardan neden almıyorsunuz, maden yarlerini açmak için mi orman yangınları çıkarılıyor?

Halkız ve sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #son dakika #son dakika haberleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.