Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, "Ama parayı nereye aktaracağımız önemli olan aynı Eyt ye de bütçe yok diyenler şunu iyi bilsinler. Parayı nereye, kime, nerelere aktardığınızı hep beraber görüyoruz ve soruyoruz bu uçaklardan neden almıyorsunuz, maden yerlerini açmak için mi orman yangınları çıkarılıyor? Halkız ve sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğiz" açıklaması yaptı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, sert bir açıklama yaptı.



Özüpak, şunları belirtti:



"Özel uçaklar alacagımıza yandaşa ihale verip yangının büyümesine neden olacagımıza sonuç almak ve anında müdahale ederek orman yangınların daha az zaiyetle sonuçlanmasını saglayacak çözümler var ama parayı nereye aktaracagımız önemli olan aynı Eyt ye de bütçe yok diyenler şunu iyi bilsinler



Parayı nereye, kime, nerelere aktardıgınızı hep beraber görüyoruz ve soruyoruz bu uçaklardan neden almıyorsunuz, maden yarlerini açmak için mi orman yangınları çıkarılıyor?



Halkız ve sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğiz."



ulusal.com.tr



