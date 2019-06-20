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EYT derneğinden Erdoğan açıklaması - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Birçok paylaşımda ve yorumlarda sorun sanki çözülmüş gibi görüşler beyan edildiğinden bu açıklamayı yapmayı uygun gördük. Arkadaşlar, biz sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza dosya sunmayı başardık. EYT sorununu çözeceğine dair bir söz almadık. Randevu talebimize karşılık bizi arayacağını beyan etmiştir o kadar. CUMHURBAŞKANIMIZ İLE AYAK ÜSTÜ GÖRÜŞÜP DOSYA SUNMAMIZ , EYT SORUNU ÇÖZÜLDÜ, EMEKLİ OLUYORUZ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR." açıklaması yaptı

EYT derneğinden Erdoğan açıklaması - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında "Önemli, önemli! Lütfen sonuna kadar okuyunuz ve paylaşınız" ifadelerini kullanarak açıklama yaptı.

EYT-SYDD Başkanı Başkanı Gönül Boran Özüpak, şunları belirtti:

"DEĞERLİ EYT'Lİ KARDEŞLERİM

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile ayaküstü çok kısa bir görüşme yapabilme olanağını bulmuş ve kendisine dosya sunmuştuk.

Çok kısa bir an süren bu görüşme sonunda randevu talebimizi kendisine söyleyerek bizi bizden dinlemesini arzu ettiğimizi dile getirdik.

Dün gece gruplarda bu görüşmeyi siz değerli kardeşlerimize açıkladık.

Birçok paylaşımda ve yorumlarda sorun sanki çözülmüş gibi görüşler beyan edildiğinden bu açıklamayı yapmayı uygun gördük.

Arkadaşlar, biz sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza dosya sunmayı başardık. EYT sorununu çözeceğine dair bir söz almadık. Randevu talebimize karşılık bizi arayacağını beyan etmiştir o kadar.

CUMHURBAŞKANIMIZ İLE AYAK ÜSTÜ GÖRÜŞÜP DOSYA SUNMAMIZ , EYT SORUNU ÇÖZÜLDÜ, EMEKLİ OLUYORUZ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

Bir çok paylaşımda bu umudun gerçekleşmesi an meselesi ve hatta neredeyse yarın sabah çözülecek gibi yorumlar olması nedeniyle yüz binlerce kardeşimiz belki de sabaha kadar sevinçten uyuyamamıştır diye düşünerek bu açıklamayı yapmayı uygun gördük.

Bizim mücadelemiz sadece EYT'lilerin emekli edilmesiyle sınırlı olmayıp ABO 'yu da kapsamaktadır. Mücadelemiz devam etmektedir.

UMUDUMUZU KAYBETMİYORUZ, BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ.GÜÇ BİZİZ. İSTANBUL SEÇİMLERİNE 2 GÜN KALA EYT SORUNU ÇÖZÜLDÜ GİBİ PAYLAŞIM VE YORUMLARA İTİBAR ETMEYİNİZ.

EYT hakkındaki en doğru bilginin adresi EYT SYDD' dir. Derneğimizin açıklamaları dışındaki hiçbir bilgiye İNANMAYINIZ."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #erdoğan
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