Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, yaptığı açıklamada "EYT'nin maliyeti 800 milyar eğer biz bu insanları emekli edersek ekonomi zora girer... Bize ne..! Biz yükümlülüğümüzü nasıl yerine getirdiysek sizlerde görevlerinizi yerine getirip haklarımızı geri verin." ifadelerini kullandı

Emeklililikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, açıklama yaptı.



Avcı'nın açıklaması şöyle:



"Efendim..!



Eyt nin maliyeti 800 milyar eğer biz bu insanları emekli edersek ekonomi zora girer...



Bize ne..!



Biz yükümlülüğümüzü nasıl yerine getirdiysek sizlerde görevlerinizi yerine getirip haklarımızı geri verin.



Şimdi cevap verin..!



Emeklilikte yaşa takılanların bu mücadelede taleplerinde haksızlık varmı..?



Bizler aile ekonomimize katkı sunmak için çocuk yaşta iş hayatına atıldığımızda hiçbir devlet ve kurum yetkilisi gelipte sizler okula gitmelisiniz bu yaşkar sizin oyun oynama yaşlarınız sizlerin geleceğe hazırlanmanız lazım bizler yönetenler olarak sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirip sizin ihtiyaçlarınızı sağlayacağız dedimi..?



Soruyorum..!



O yaşlarda bizlere sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmeyenlerin şimdi 45-50 yaşlarımızda karşımıza çımıp sizlerin emekli olma yaşkarınuzı 1-17 yıl arasında öteliyoruz deme hakkı varmıdır..?



Ellerinizi vicdanlarınıza koyun ve söyleyin..!



08.09.1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı yasa ile emeklilik hakları haksız bir şekilde ötelenen ve kısacası EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlara karşı bir haksızlık yapılmadı diyebiliyormusunuz..?



HAYIR..!



Demiyorsunuz diyemiyorsunuz öyleyse bizlerin haklarını vermemek için bu kadar direnirken vicdanlarda aklanabilmek için nasıl hesap vereceksiniz..?



Bu ülkede sosyal adalet kavramından nasıl söz edeceksiniz anlamıyorum.



Son olarak..!



EYT NAMUSLU BİR HAK ARAYIŞIDIR



BİLİN İSTEDİM..."



ulusal.com.tr