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EYT emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili art arda açıklamalar

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili CHP'den art arda açıklamalar geldi. Önce CHP'li Aytuğ Atıcı, sonrasın da ise CHP'li Mahmut Tanal açıklamalar yaptı. İşte Atıcı ve Tanal'ın emeklilikte yaşa takılanlar EYT'ye dair açıklamaları

EYT emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili art arda açıklamalar

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'ye ilişkin CHP'den art arda açıklamalar geldi.

Önce CHP'li Aytuğ Atıcı, sonrasın da ise CHP'li Mahmut Tanal açıklama yaptı.

Atıcı, şunları ifade etti:

"Binali Yıldırım, EYT sorununu takip ediyormuş ve çözecekmiş.

Milletvekili oldu, bakan oldu, başbakan oldu ve meclis başkanı oldu ÇÖZMEDİ.

Lakin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı OLAMAYINCA çözesi gelmiş. Bunun adı RÜŞVET TEKLİFİ değilse nedir?"

Tanal ise şunları söyledi:

"1/ 23 Haziran’ı gurur meselesi yapan Binali Yıldırım, kendince EYT’lilerin aklını çelip oylarını alacak. 'Ben hayatım boyunca arkasında olduğum işi bırakmam' diyor. Oysa Erdoğan, 'Sistemimiz çöker' diyor ve ekliyor: 'Seçimi alacağız diye millete olmadık sözler veremeyiz.'

2- Binali Yıldırım, 'Hayatım boyunca arkasında olduğum işi bırakmam' diyor ya, Başbakan’ken 2017-2018 yılları için 'Tasarruf yılları olacak' dedi, israf yılları oldu. 'Yeni araç alımı yok. Kapattık dükkanı' dedi, otoparklar, garajlar yeni lüks araç filolarıyla dolduruldu. #EYT"

ulusal.com.tr



Etiketler; #chp #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #AYTUG ATICI #mahmut tanal
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