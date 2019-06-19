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"EYT hakkını alacak" - Son dakika 19 Haziran 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı AK Partili Faruk Çelik'in emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yaptığı açıklamalara dair mesaj paylaşan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "EmeklilikteYașaTakılanlar haksızlığı AKP'li Faruk Çelik'te seçim ağzı kabul ediyor. Aklın yolu bir mutlaka #EYT hakkını alacak" dedi

"EYT hakkını alacak" - Son dakika 19 Haziran 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yaptığı açıklamalara dair CHP 26 ve 27'nci Dönem Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den bir mesaj geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Gürer, şunları aktardı:

"#EmeklilikteYașaTakılanlar haksızlığı AKP'li Faruk Çelik'te seçim ağzı kabul ediyor.

İyi de 2008 yılında 58 olan emekli yaşını 65’e çıkardınız.

'Türedi' diye AKP Genel Bşk konuşurken neden ses çıkarmadınız? 

Aklın yolu bir mutlaka #EYT hakkını alacak."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #ak parti #Faruk Çelik #chp #Niğde #ömer fethi gürer
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Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin yaşadığı mağduriyetle ilgili Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "Sosyal Güvenlik reformuyla uğraştık. Çok ağır bir yüktü. Onunla uğraşırken 99'daki yasanın eksikliğini tamamlamamız mümkün olmadı. 99'dan önceki vatandaşların sorunlarını ele alamadık. EYT'lilerin sorunlarını, benim kişisel kanaatim, Parlamento oturup, özellikle Cumhur İttifakı, bu vatandaşların yükünü hafifletici düzenleme yapması gerekiyor" dedi
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