EYT için kanun teklifi verildi - 20 Temmuz 2019 Cumartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi verildi. Hatay Milletvekili Suzan Şahin tarafından TBMM’ye verilen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi ile; sigortalılık, hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirmiş ancak yaş koşulunu yerine getirememiş sigortalıların sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanması amaçlanıyor

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 02.07.2019Suran ŞAHİN /Hatay MilletvekiliSigortalılık veya hizmet süresi ile prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirmiş olmasına ragmen yaş koşulunu sağlayamadığı için emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımız, işsiz kalmaları ve yeterli geliri elde edememeleri nedeniyle yoksun duruma düşmekte ve genel sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır.Sosyal devlet anlayışı, ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan vatandaşların yaşadıkları sorunlar için çözüm üretmektir. Bu nedenle bu kanun ile Anayasa'nın 2'inci maddesi ile düzenlenen sosyal devlet ilkesi gereği, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın prim ödeme şartı aramaksızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanması amaçlanmıştır.MAADE 1: Bu madde ile emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımızın prim ödeme şartı olmaksızın sağlık hizmetlerin yararlanabilmesi amaçlanmıştır.MADDE 2: Yürürlük maddesidir.MADDE 3: Yürütme maddesidir.MADDE 1: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60'inci maddesinin on ikinci fikrasından gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir.“07.09.1999 öncesinde 506, 2925, 5434, 1479, 2926 ve 1475 sayılı kanunlar kapsamında sigortalı olup, sigortalılık veya hizmet süresi ile prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirmiş, ancak yaş koşulunu yerine getirememiş sigortalılardan, bu kanunun 4. maddesinin birinci fikrasının (a), (b) veya (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmayanlar, kuruma başvuru tarihinden itibaren birinci fikranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalı$ayılır.”MADDE 2: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."