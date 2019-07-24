EYT ile CHP arasında önemli görüşme! CHP'den açıklama - Son dakika 24 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile bir araya geldiklerini ifade etti. Kotan, görüşmede ne konuştuklarını açıkladı. İşte o önemli görüşmenin içeriği

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan, CHP ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.



Kotan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile bir araya geldiklerini ifade etti.



EYT'liler, kıdem tazminatı konusunda endişelerini dile getirdi.



Konuyla ilgili Kotan, şu açıklamaları yaptı:



"Ankara Eyt SYD Derneği olarak bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcısı Yıldırım Kaya ile bir görüşme yaptık.



Kıdem tazminatı konusundaki endişelerimizi dile getirdik.



Ayrıca meclisin açılmasıyla birlikte Aylık bağlanma oranlarındaki düşüşün özellikle düzeltilmesi konusunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyden gündeme sık sık getirilmesini özellikle vurguladık.



Bu konuda beklentilerimizi tekrar izah ettik.



Dernegimiz hakkında gerekli bilgileri ve bundan sonraki aşamada yapılacaklar konusunda açıklamalarda bulunduk.



Kendileri geldiğimiz noktanın katetiğimiz yolun önemini özellikle vurguladı. Çok verimli bir görüşme oldu.



Bugun Ankara olarak görüşmemizde destek olan tüm arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.



Sayın Chp genel başkan yardımcısına gösterdikleri ilgi ve alâkadan dolayı derneğimiz adına teşekkür ettik."



ulusal.com.tr







