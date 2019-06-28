EYT ile ilgili açıklama yaptı: Desteğimiz tamdır - 28 Haziran 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili önemli bir paylaşım geldi. CHP 26 ve 27'nci Dönem Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, EYT'lilerin yasa beklediğini belirterek "Desteğimiz de tamdır." ifadelerini kullandı

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili önemli bir paylaşım geldi.



CHP 26 ve 27'nci Dönem Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, desteklerinin tam olduğunu ifade etti.



Ömer Fethi Gürer, şunları aktardı:



"#EYTliYasaBekliyor



Prim ve gün tamam, hak etmiş, hakkını istiyor.



Milyonlar AKP‘nin de İktidar parti olarak soruna olumlu yaklaşmasını ve çözüm için destek vermesini bekliyor.



CHP olarak emekçiler lehine her düzenleme için varız.



Desteğimiz de tamdır."



ulusal.com.tr



