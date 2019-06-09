AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz. Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok. Biz de istemez miyiz yani EYT meselesi milyonlarca, yüz binlerce insanı ilgilendiren bir şey. Keşke imkanlarımız olsa bunu hemen çözebilecek bir kapasitemiz olsa. Böyle bir imkan olmadığı için de insanların lüzumsuz yere popülist davranarak gönülleri hoş olsun diye de adım atılamaz" dedi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), mağduriyetlerinin giderilmesi ve sorunlarının çözümü için art arda görüşmeler gerçekleştiriyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra AK Partili Binali Yıldırım ve CHP'li Ekrem İmamoğlu da EYT konusunda açıklamalarda bulundu.



En son açıklamayı ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İnternet Haber'den Hadi Özışık'ın gerçekleştirdiği röportajda yaptı.



"TÜRKİYE'NİN ŞARTLARI VAR"



AK Partili Kurtulmuş, EYT ile ilgili şunları söyledi:



"EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir twit attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz. Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok. Popülist bir politika izlemek durumunda değiliz.



SEÇİMDEN SONRA GÜNDEME GELEBİLİR Mİ?



O günkü şartlar ayrı ama şu günkü ekonomik konjoktürde baktığımız zaman çok çok zor olduğu gözüküyor. Biz de istemez miyiz yani EYT meselesi milyonlarca, yüz binlerce insanı ilgilendiren bir şey. Keşke imkanlarımız olsa bunu hemen çözebilecek bir kapasitemiz olsa. Böyle bir imkan olmadığı için de insanların lüzumsuz yere popülist davranarak gönülleri hoş olsun diye de adım atılamaz."



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