Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamalarda bulunan Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile EYT konusunda görüşme yapıldığını söyledi. Arslan, "EYT konusunda Hak-İş'in tavrı çok açık. Hükümete de çağrı yaptık. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantıda da ifade ettim" şeklinde konuştu

Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, bazı vatandaşların emeklilikte yaşa takılması (EYT) ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.



ERDOĞAN İLE EYT GÖRÜŞMESİ YAPILDI



Katıldığı televizyon programında açıklama yapan Hak-İş Başkanı Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile EYT konusunda görüşme yapıldığını ifade etti.



EYT mağduriyetin 1999 yılından günümüze IMF'nin bir dayatması olarak geldiğini belirten Arslan, "EYT konusunda Hak-İş'in tavrı çok açık. Hükümete de çağrı yaptık. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantıda da ifade ettim. Mutlaka, bu konuda gerçekten çok ciddi bir çalışma yapılarak, mağdur olan, iş yerinden henüz yaşı tamamlamadığı halde emeklilik primini doldurduğu için işten çıkarılan, fakat yeni iş bulamayan, yeni iş bulamadığı için maaş alamayan, emekli maaşı da yaşı doldurmadığı için alamayıp mağdur olan, 45 yaşındaki 50 yaşındaki arkadaşlarımızın, gerçekten emeklilik hakkınız geldi deyip işten çıkarılıyor emekli maaşı alamıyor, başka bir iş bulamıyor. Bu insanların mağduriyetini çözmek zorundayız. Bu devletin sorumluluğu. Bu aslında 99 yılında IMF'nin Türk toplumuna dayattığı haksız, adaletsiz bir uygulama" ifadelerini kullandı.



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