Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Herkes bi̇li̇yor ki̇ yerel seçi̇mler çözmeyecek sorunlarımızı. Sadece sorunlarımızı di̇nleyecek, i̇şsi̇z arkadaşımızın bi̇r derdi̇ne derman olacak. Yetecek mi̇? Hayır." açıklaması yaptı. Özüpak, "Bi̇r hi̇zmet yarışı olan yerel seçi̇mler de olsa sorunlarımıza Mecli̇si̇mi̇zce hükümetimizce çözüm bulunmayacaksa demokratik hakkımız olan vatandaşlık görevi̇mi̇zi̇ geçerli̇ kullanarak #sarıkartlarımızı yi̇ne göstereceği̇z" dedi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, haklı mücadeleleriyle ilgili "Önemli, sonuna kadar okuyunuz, paylaşın" başlığıyla bir açıklama yaptı.



Özüpak, açıklamasında şunları ifade etti:



"Önemli̇, sonuna kadar okuyunuz! Paylaşın!!



#emekli̇li̇kteyaşatakilanlar

#vaatdeği̇li̇craati̇sti̇yoruz



Görünmez deği̇li̇z,



Her yerde her evdeyi̇z!!



Bi̇z halkız, haklıyız



Haklılığımızla çıktık bu yola.



Hak, bedeli̇ ödenmi̇şi̇n karşılığıdır.



Bi̇zlerde hakkımızı i̇sti̇yoruz.



Herkes bi̇li̇yor ki̇ yerel seçi̇mler çözmeyecek sorunlarımızı. Sadece sorunlarımızı di̇nleyecek, i̇şsi̇z arkadaşımızın bi̇r derdi̇ne derman olacak. Yetecek mi̇? Hayır.



Sorunumuzun kaynağından çözülmesi̇ i̇çi̇n,



#çözüm yeri̇ Mecli̇si̇mi̇z. Hangi̇ sartlarda i̇şe başladıysak, yeni̇ mağduri̇yetler yaşatmadan çözümü Mecli̇si̇mi̇zden i̇sti̇yoruz.



Bi̇r hi̇zmet yarışı olan yerel seçi̇mler de olsa sorunlarımıza Mecli̇si̇mi̇zce hükümetimizce çözüm bulunmayacaksa demokratik hakkımız olan vatandaşlık görevi̇mi̇zi̇ geçerli̇ kullanarak #sarıkartlarımızı yi̇ne göstereceği̇z.



Sonuna sonuç alana kadar davamızın peşi̇ndeyi̇z."



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