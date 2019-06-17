Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, Ulusal Kanal canlı yayınında "Kamu alacakları ödenemiyor, devlet ödemesi yapması gereken birçok harcamayı yapamıyor. Yok. Kasada para yok. Bakın nakit bütçe açığı 66,74 milyar. Bu geçen sene aynı dönemde 11.5 idi. 6 kat artmış. Yani, yok. Bu nedenle ben emeklililer için pek iyi bir haber veremiyorum, özellikle emeklilikte yaşa takılanlar için. Beklentiler yüksekti, biliyorum. Ben de konuşuyorum kendileriyle." şeklinde konuştu

Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son kulis bilgilerini aktardı.



Erkan Kol, "Özellikle bu konuyla ilgili çok soru geliyor. EYT'lilerle ilgili ve soruyorlar. Diyorlar ki 'seçimden önce bizimle ilgili bir yasa çıkar mı, bizimle ilgili bir düzenleme olur mu?' Siz Ankara siyasetine hakimsiniz. Kulislerde böyle bir bilgi var mı?" diye sordu.



Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik de şu yanıtları verdi:



"Şunu söyleyeyim. Bizi 23 Haziran'da sonra, şurada bir hafta kaldı. İktidar, birçok şeyi erteliyor. Seçimden hemen sonra 3600 ek gösterge olacaktı. Bol keseden vaatler vardı.



Seçimden hemen sonra ele alınacaktı. Yok, yok. Var da mı vermiyorlar? Dedi ya Demirel. Benzin sıkıntısı vardı. Demirel'e biz gazeteciler olarak sorduğumuzda Demirel, en sonunda patladı, 'var da vermedik mi' dedi. O nedenle yok, kaynaklar bitmiş.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)



Bakın kamu alacakları ödenemiyor, devlet ödemesi yapması gereken birçok harcamayı yapamıyor. Yok. Kasada para yok. Bakın nakit bütçe açığı 66,74 milyar. Bu geçen sene aynı dönemde 11.5 idi. 6 kat artmış. Yani, yok. Bu nedenle ben emeklililer için pek iyi bir haber veremiyorum, özellikle emeklilikte yaşa takılanlar için. Beklentiler yüksekti, biliyorum. Ben de konuşuyorum kendileriyle.



Ben, önümüzdeki günlerde daha da sert tedbirlerin, daha da acı bir paketin önümüze geleceğini sanıyorum. Bakın vergilerde artışlar olabilir. Şu anda zamların çoğu ertelendi. Önümüzdeki pazar gününden sonra, pazartesiden itibaren sanki bir zincirden boşalmış gibi yeni zamların gündeme gelebileceğini, gelirse eğer sürpriz olmayacağını düşünüyorum.



Çok ciddi bir sıkıntı var. Ekonomide ciddi bir kriz var ve bu krizi nasıl çözecekler, bilemiyorum. Çünkü, bir adım da atılmıyor. Bazı şeyler duyuyoruz ama elde somut bir şey yok. Bir kere ekonomi yönetiminin yeniden bir düzene sokulması gerekiyor. Türkiye İttifakı dedik. Samsun'da bir resim verildi. Doğru bir resimdi fakat bu resmin altının doldurulması gerekiyor. Yani o resmi verip de aynı yola devam etmek mümkün değil. Yetkiyi, sorumluluğu paylaşmak gerekiyor."



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