Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, "Her ilde kurumsal bir tweet adresimizle birbirimizi daha iyi takip edip EYT'nin sesi olmak için hep beraber illerdeki adresleri takibe alalım ve daha çok ses getirecek olan bu dayanışmaya bütün EYT'li dostlarımızın destek olması için buradan çağrıda bulunuyorum. Dernek tarafından açılmayan adresler kesinlikle iptal ettirilecek ve iptal etmeyenler hakkında yasal işlemler yapılacaktır." açıklaması yaptı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), son yaptıkları Bolu toplantısında federasyon olma kararının çıktığını açıkladı.



EYT-SYDD'nin açıklamasında, "Bu kapsamda her il temsilciliğimiz için sırasıyla ayrı bir twitter hesabı açmanın uygun olacağı düşünülmüştür" denildi.



Açılan hesapların adresleri, tek tek paylaşıldı.



Twitter'da yapılan duyuruda şunlar belirtildi:



"EYTSYDD olarak; Federasyon olma kararımız doğrultusunda, her il temsilciliğimiz için ayrı bir twitter hesabı açılması uygun görülmüştür.



ANKARA EYTSYDD - @AnkaraEytSydD



İZMİR EYTSYDD - @izmirEytSydD



BURSA EYTSYDD - @BursaEytSydD



DENİZLİ EYTSYDD - @DenizliEytSydD



SAMSUN EYTSYDD - @SamsunEytSydD



AYDIN EYTSYDD - @AydinEytSydD



ESKİŞEHİR EYTSYDD - @EskEytSydD"



"YASAL İŞLEM YAPILACAK"



EYT-SYDD İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak da konuyla ilgili açıklama yaptı.



Özüpak, şunları aktardı:



"@EytSydDernegi Her alanda ses getirmeye devam ediyor.



Sosyal medyayı daha etkin kullanıp kaderdaşlarımızla beraber hakkımızı her alanda arayan ve ses getirecek her yerde var olmaya devam ediyoruz.



Her il de kurumsal bir tweet adresimizle birbirimizi daha iyi takip edip EYT'nin sesi olmak için hep beraber illerdeki adresleri takibe alalım ve daha çok ses getirecek olan bu dayanışmaya bütün EYT'li dostlarımızın destek olması için buradan çağrıda bulunuyorum.



Hadi il tweet adreslerini takip etmeye başlayın.



Her il adresini dernekteki yetkili arkadaşlar açmaktadır.



Dernek tarafından açılmayan adresler kesinlikle iptal ettirilecek ve iptal etmeyenler hakkında yasal işlemler yapılacaktır."



ulusal.com.tr