"EYT ile ilgili yasanın çıkma ihtimali..." - 14 Temmuz 2019 Pazar son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Sözcü gazetesi yazarı Sezgin Özcan, bir yurttaştan gelen "1977 doğumluyum. 1996 yılında SSK girişim var. Kaç yaşında emekli olabilirim? Ayrıca EYT yasası çıkarsa bana faydası olur mu?" sorusuna verdiği yanıtta "EYT ile ilgili yasanın çıkma ihtimali çok zayıf olmakla birlikte, çıkacaksa da nasıl çıkacağı belli değil. EYT'lilere 8 Eylül 1999 tarihi öncesi şartlarla emeklilik hakkı verilse bile emeklilik için kadınların 50, erkeklerin 55 yaşını doldurmuş ve en az 5000 prim günü olması ya da kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı olup, 5000 prim günü olması gerekecek." ifadelerini kullandı

Sözcü gazetesi yazarı Sezgin Özcan, bugünkü yazısında bir vatandaştan gelen EYT ile ilgili soruyu yanıtladı.



"EYT YASASI ÇIKARSA FAYDASI OLUR MU?"



Özcan'a gelen soruda "1977 doğumluyum. 1996 yılında SSK girişim var. Kaç yaşında emekli olabilirim? Ayrıca EYT yasası çıkarsa bana faydası olur mu?" ifadeleri yer aldı.



"EYT İLE İLGİLİ YASANIN ÇIKMA İHTİMALİ..."



Sezgin Özcan'ın verdiği yanıt şu şekilde:



"4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 prim günü ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. En az 5825 gün prim ödenmiş olmak koşuluyla 56 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız.



EYT'liler (emeklilikte yaşa takılanlar), emeklilikleri için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını tamamlamış olup da 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren kademeli yaş uygulaması nedeniyle yaş şartını sağlayamamış olanlar.



EYT ile ilgili yasanın çıkma ihtimali çok zayıf olmakla birlikte, çıkacaksa da nasıl çıkacağı belli değil. EYT'lilere 8 Eylül 1999 tarihi öncesi şartlarla emeklilik hakkı verilse bile emeklilik için kadınların 50, erkeklerin 55 yaşını doldurmuş ve en az 5000 prim günü olması ya da kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı olup, 5000 prim günü olması gerekecek.



Bu bağlamda an itibarıyla 5000 prim gününüz olsa da yaşınız 55'den, sigortalılık süreniz de 25 yıldan az olduğundan, EYT yasasından yararlanmanız mümkün olmaz. Ancak yasanın çıkması halinde, yasada öngörülecek şartları sağlamanıza bağlı olarak EYT yasası hükümlerinden yararlanmanız mümkün olabilir."



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