EYT'liler açıkladı: Oyumuz... - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Yarın yapılacak 23 Haziran İstanbul seçimleri için emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşlar, oylarıyla ilgili açıklama yaptı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Özüpak, şunları aktardı:
"Merhaba EYT li kardeşim
Eyt Türkiye dir
Eyt Türkiye nin gerçegidir
Eyt hak mağduru dur
Anamızın ak sütü gibi helal emekliligimiz gasp edilmiştir
81 İl de Eyt li mağdur kardeşimiz bulunmaktadır.
Her Eyt linin de İstanbul da akrabası, eşi dostu bulunmaktadır. Bu nedenle yarın yapılacak olan seçimde oyumuzu Eyt ye verdiriyoruz.
Bu mağduriyetin bitmesi için
"Bizi gören bizi duyanlarla yol yürüme kararımız devam ediyor"
Oyumuz Eyt ye, sende mağdur san, dostunu, akrabanı ara Eyt linin evindeki beka sorununu geçim sorununu çözmek için sende destek ol.
Eyt li mağdur ve zor durumda
Ekonomik kriz en çok biz işçileri vuruyor
Asgari ücretle geçinmeye çalışan bizler
Emekli oldugumuz da da "1093 TL maaşla geçin" diyenlere
En güzel cevabımız, demokratik yasal hakkımız olan oyla yani sandıkta verecegiz.
Biz büyük bir aileyiz
Dün yüzler buluşurken bugün MİLYONLAR buluşuyoruz ,bu gücümüzün farkındaysak bizim karşımızda kimse duramaz ve hakkımızı sonuna kadar alırız.
Hadi yarın oyumuzu,
"Bizi gören bizi duyanlara verelim"
Ve sonucunu bekleyelim.
Oyumuzu geçerli şekilde kullanıp demokratik gücümüzü gösterelim
HAKLIYIZ VE EYT KAZANACAK"
ulusal.com.tr
Yarın yapılacak 23 Haziran İstanbul seçimleri için açıklama yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, "Yarın oyumuz EYT'ye" dedi. İşte Özüpak'ın o açıklaması
Yarın yapılacak 23 Haziran İstanbul seçimleri için emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşlar, oylarıyla ilgili açıklama yaptı.