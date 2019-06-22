EYT'liler açıkladı: Yarın oyumuz... - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Yarın yapılacak 23 Haziran İstanbul seçimleri için açıklama yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, "Yarın oyumuz EYT'ye" dedi. İşte Özüpak'ın o açıklaması

Yarın yapılacak 23 Haziran İstanbul seçimleri için emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşlar, oylarıyla ilgili açıklama yaptı.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.



Özüpak, şunları aktardı:



"Merhaba EYT li kardeşim



Eyt Türkiye dir



Eyt Türkiye nin gerçegidir



Eyt hak mağduru dur



Anamızın ak sütü gibi helal emekliligimiz gasp edilmiştir



81 İl de Eyt li mağdur kardeşimiz bulunmaktadır.



Her Eyt linin de İstanbul da akrabası, eşi dostu bulunmaktadır. Bu nedenle yarın yapılacak olan seçimde oyumuzu Eyt ye verdiriyoruz.



Bu mağduriyetin bitmesi için



"Bizi gören bizi duyanlarla yol yürüme kararımız devam ediyor"



Oyumuz Eyt ye, sende mağdur san, dostunu, akrabanı ara Eyt linin evindeki beka sorununu geçim sorununu çözmek için sende destek ol.



Eyt li mağdur ve zor durumda



Ekonomik kriz en çok biz işçileri vuruyor



Asgari ücretle geçinmeye çalışan bizler



Emekli oldugumuz da da "1093 TL maaşla geçin" diyenlere



En güzel cevabımız, demokratik yasal hakkımız olan oyla yani sandıkta verecegiz.



Biz büyük bir aileyiz



Dün yüzler buluşurken bugün MİLYONLAR buluşuyoruz ,bu gücümüzün farkındaysak bizim karşımızda kimse duramaz ve hakkımızı sonuna kadar alırız.



Hadi yarın oyumuzu,



"Bizi gören bizi duyanlara verelim"



Ve sonucunu bekleyelim.



Oyumuzu geçerli şekilde kullanıp demokratik gücümüzü gösterelim



HAKLIYIZ VE EYT KAZANACAK"



ulusal.com.tr



