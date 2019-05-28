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EYT'liler AK Partili Binali Yıldırım ile görüştü! İşte ilk açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İstanbul Yenikapı'da yarın gerçekleştirilecek büyük miting öncesi sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak ve dernek yöneticileri, AK Partili Binali Yıldırım ile buluştu. Görüşmeyle ilgili EYT SYDD'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyet , Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım  ile görüşmüş,  Mağduriyetimizi kendisine ilk ve yetkili ağızdan anlatmışlardır. Kendilerine teşekkür ederiz." denildi

EYT'liler AK Partili Binali Yıldırım ile görüştü! İşte ilk açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İstanbul Yenikapı'da yarın yapacağı büyük miting öncesi bugün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak ve dernek yöneticileri, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ile görüştü.

Görüşme, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

EYT SYDD'DEN AÇIKLAMA

Görüşmeyle ilgili EYT SYDD'den açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkanımız Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyet , Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım  ile görüşmüş,  Mağduriyetimizi kendisine ilk ve yetkili ağızdan anlatmışlardır. Kendilerine teşekkür ederiz." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #istanbul #ak parti #binali yıldırım #eyt
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