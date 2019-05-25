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EYT'liler Binali Yıldırım ile görüştü

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İstanbul Yenikapı'da yarın gerçekleştirilecek büyük miting öncesi sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak ve dernek yöneticileri, AK Partili Binali Yıldırım ile buluştu

EYT'liler Binali Yıldırım ile görüştü

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İstanbul Yenikapı'da yarın yapacağı büyük miting öncesi bugün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak ve dernek yöneticileri, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ile görüştü.

Görüşme, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #binali yıldırım #ak parti #istanbul #Emeklilikte yaşa takılanlar
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